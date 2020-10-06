Antalya'daki yangında 10 hektarlık orman yandı Yangın büyük oranda kontrol altına alındı

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.



Bu gün saat 10.35 sıralarında Gündoğmuş ilçesinde başlayan yangına 27 arazöz, 5 helikopter, 2 uçak, 2 dozerle birlikte 120 yangın işçisi ve 18 teknik eleman ile müdahale edildi. Yangın aksam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındı. Yanının tamamen söndürülmesi için kara birliklerinin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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