ATB, zeytin tiplerinin biyokimyasal ve duyusal farklılıklarını tespit edecek Polifenol içeriğin yüksek çıkması halinde litresi 100 Avro’ya kadar alıcı bulacak

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) yürüttüğü, “Antalya İlinde Yetiştirilen Tavşan Yüreği Zeytin Çeşidi, Beylik ve Karazeytin Zeytin Tiplerinin Coğrafi İşarete Temel Oluşturabilecek Şekilde Yöresel Farklılıklarının Tespit Edilmesi Projesi” ikinci yılına girdi. ATB bu projeyle, zeytin tiplerinin biyokimyasal ve duyusal farklılıklarını tespit etmeyi hedefliyor.

ATB, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile yürüttüğü projeyle Antalya’da yetiştirilen ‘Tavşan Yüreği’ zeytin çeşidi, ‘Beylik’ ve ‘Karazeytin’ zeytin tiplerinin biyokimyasal ve duyusal farklılıklarını tespit etmeyi hedefliyor. Borsa ayrıca hasat edilen zeytinlerin zeytinyağlarının numunelerini İspanya’ya gönderip sağlık bileşenleri açısından detaylı analizlerini de yaptırıyor.



Analizler İspanya'da yapılıyor

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Akdeniz’in zeytin ve zeytinyağının anavatanı olduğunu söyledi. Antalya’nın da geçmişi Pamfilya dönemine kadar uzanan zeytin ve zeytinyağ ticaretinin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çandır, “Borsa olarak bölgemizdeki zeytin ve zeytinyağını hem üretim miktarı hem de ticari olarak hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tavşan Yüreği Zeytine coğrafi işaret tescili aldıklarını anımsatan Çandır, Beylik zeytininin çeşit olarak kabulü için de çalışma yürüttüklerini söyledi. Sözkonusu ürünlerden elde edilen zeytinyağının ‘ilaç’ niteliğinde olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Çandır, bunu bilimsel olarak ortaya koymak için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile birlikte çalıştıklarını belirtti. ‘Tavşan Yüreği’ ve ‘Beylik’ zeytininden elde edilen zeytinyağlarının analizlerini İspanya’da yaptırdıklarını bildiren Çandır, “Hocamız İspanya’dan gelen rapora göre bir değerlendirme yapacak. Bu ürünlerin sağlık açısından değeri yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkacak” diye konuştu.

ATB ile ortak çalışan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytinin Anadolu topraklarında 6 bin yıldır var olduğunu belirtti. Antalya’nın kendine has ürünleriyle önemli bir zeytin ve zeytinyağı merkezi olduğunu kaydeden Özkaya, bölgeye has ürünlerin sağlık bileşenleri olarak da adlandırılan minör bileşenlerinin daha detaylı değerlendirilmesi için bu projeyi yürüttüklerini anlattı.



Litresi 100 Avro'ya satılabilir

Antalya yöresine ait ‘Tavşan Yüreği’ Zeytinyağı ile ilgili yapılan analiz sonucunda üstün özelliklerinin değerlendirildiğini belirten Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, “Bu zeytinyağında oleokantal (minör bileşenlerden) seviyesinin diğer çeşitlere göre fazla olabileceği tahmin edildi. Döşemealtı’ndan Manavgat’a kadar farklı bölge ve bahçelerden zeytin toplayarak zeytinyağı elde ettik. Bu ürünleri İspanya Cordoba Üniversitesi’ne ait laboratuvarda analiz ettirip, oleokantal seviyesini ortaya çıkaracağız” diye konuştu. Polifenol içeriğin yüksek çıkması halinde bu ürünlerden elde edilecek zeytinyağının gıda takviyesi gibi kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Özkaya, bu ürünlerin litresinin 100 Avro’ya kadar satılabileceğini ifade etti.

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