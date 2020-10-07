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(Özel) Halter kaldırmaktan elleri nasır tutsa da hayallerinden vazgeçmedi

DHA

(Özel) Halter kaldırmaktan elleri nasır tutsa da hayallerinden vazgeçmedi


Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) Halterde Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz (16), ağırlık kaldırmaktan elleri nasır olsa da çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Pandemi sürecinde müsabakalar iptal olsa da ben yarın şampiyona yapılacak gibi pes etmeden çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.
Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle boksa başlayan Aleyna Kaymaz, bir süre sonra halter antrenörü Ekrem Celil'in dikkatini çekti. Aleyna'nın halterde başarılı olacağına inanan antrenörü, genç sporcuya bu sporu sevdirdi. Antalya Spor Salonu'nda 2 yıldır antrenman yapan Aleyna, spora başladığı ilk yılda katıldığı U15 Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada koparmada 68 kilo, silkmede 81 kilo ve toplamda 149 kiloyla 3 Türkiye rekoru kıran Aleyna, başarılarını sürdürdü. Aleyna, geçen yıl Kemer'de düzenlenen şampiyonada 69 kilo koparma, 85 kilo silkme olmak üzere toplamda 154 kiloyla yeni rekorlara adını yazdırdı. Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan genç halterci, 2 yılda 2 şampiyonluk kazanıp, 6 rekor kırarak başarısını tescilledi.
3 AVRUPA REKORU
Aleyna Kaymaz, geçen yıl İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'nda da koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu. Üç kategoride Avrupa rekoru kıran Aleyna, başarılarıyla spor tarihine adını yazdırdı. İki yılda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası kazanmayı hedefliyor.
ELLERİ NASIR TUTSA DA VAZGEÇMEDİ
Pandemi nedeniyle aylarca evinde antrenman yapan Aleyna Kaymaz, Antalya Spor Salonu'nda yeniden çalışmalara başlayıp form tutuyor. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde her gün antrenman yapan milli sporcu, ağırlık kaldırmaktan elleri nasır olsa da çalışmalara devam ettiğini söyledi. Aleyna, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle yarışmalar iptal oldu. Ben dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum. Pandemi sürecinde müsabakalar iptal olsa da ben yarın şampiyona yapılacak gibi pes etmeden çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Aleyna'nın antrenmanından detay
Halter kaldırması
Haber: Tolga YILDIRIMKamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - 
DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-10-07 10:57:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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