Kekova'ya ekimde de turist akını



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan Kekova son dönemde özellikle Rus turistlerin ilgi odağı olmaya devam etti. Ekim ayında yazdan kalma günlerin yaşandığı Kekova'ya gelen turistler, yat turu yapıp, denize girdi.

Demre'ye bağlı dünyaca ünlü tarih, doğa ve deniz cenneti Kekova'ya Demre'nin Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan günübirlik tekne turları düzenleniyor. Her gün yüzlerce yatla, yerli ve yabancı turistler Kekova'ya akın ediyor. Özellikle Çayağzı Limanı ve Üçağız Mahallesi'nden gelen Rus turistler öncelikle Batık Kenti, Simena Antik Kenti'ni yatla geziyor. Simena Antik Kalesi'ne yürüyerek çıkan turistler doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda verilen molalarda ise, yatların üstünden denize atlayış yapıp serinliyor.

Özel yatlarla geldikleri Kekova'nın nefis koylarında jet ski keyfi yaşayan Rus turistlerin en büyük eğlence ise sürat motoru ile çekilen ringo oldu.

Kekova'ya tur düzenleyen yatçılardan Mutlu Caner, "Eylül ayı sonları ve ekim ayı başından itibaren Kekova'ya yılın en yoğun turlarını düzenliyoruz. Özellikle gelen Rus turist sayısı her gün artıyor. Umudumuz güzel giden havalarla Kekova'da sezonun yılbaşına kadar sürmesi" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-10-07 11:10:17



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