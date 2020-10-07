'Sanat alışverişi'ne karşı tablolarını çöpe atıyor



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sanat çalışmalarını sürdüren ressam Efe Işıldaksoy (45), yaptığı tabloların bir bölümünü çöpe atıyor. Sanatseverlerin çöp kutusundan tablolarını almasını isteyen Işıldaksoy, "Sanatın para yolu ile insanlardan ayrılmasına karşı bir hareket" diyerek, bunu neden yaptığını açıklıyor.

Galatasaray Basketbol Takımı eski kaptanı Nusret Işıldaksoy ile tiyatro sanatçısı Feriha Işıldaksoy'un oğlu, Galatasaraylı eski milli futbolcu Mert Işıldaksoy'un kardeşi olan ressam Efe Işıldaksoy, Kaş'a bağlı Gürsu Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor. Işıldaksoy, 14 yaşında kazandığı bursla Almanya'nın Hamburg Üniversitesi Bismark Sanat Akademisi'nde 7 yıl sanat eğitimi aldı. Türkiye'ye 1996 yılında dönen Işıldaksoy, sanat çalışmalarını burada sürdürdü. Işıldaksoy'un başta Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya olmak üzere dünya müzelerinde 500 tablosu sergileniyor.

BUGÜNE KADAR TOPLAM 1700 RESMİ ÇÖPE ATTI

Efe Işıldaksoy, doğadan ağaç parçalarını topluyor ve bunların temizliğini yapıp, tuval haline getiriyor. Bu tuvallere tek kalemle yolda durarak, bir okulun bahçesinde ya da ormanda çizgi resim yapan Işıldaksoy, tablolarını aracıyla giderken çöp kutusunun kenarına bırakıyor. Oradan isteyen bir sanatsever, bu resmi alıp, evinin duvarına asabiliyor. Bugüne kadar toplam 1700 resim yaparak, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde çöpe atan Işıldaksoy'un, bunun yanında 'Atatürk porteleri', 'Çocuklar için nesli tükenmekte olan hayvanlar boyama kitabı', 'Anadolu mirasları üç boyutlu resimleri' adlı albümleri bulunuyor.

'SANATI ÇOCUKLARDAN, İNSANLARDAN UZAKLAŞTIRMAMAK GEREK'

Kendisine göre bir felsefesi olduğunu belirten ressam Efe Işıldaksoy'a göre, bireyin önce kendini bulması gerekiyor. Işıldaksoy, "Ben önce saygının peşinde koştum. Önce doğa ve insana saygı öğretisiyle büyüdüm. Sanat temelinde insanların refleks ve duygularını geliştiren, duygu refleksleri ile hareket etmesini sağlayan bir dal. Sanatı çocuklardan, insanlardan uzaklaştırmamak gerekir. Çocuklarımızı sanatla iç içe büyütmek gerekir. Resimleri çöpe atmamın birinci sebebi, sanatın para yolu ile insanlardan ayrılmasına karşı bir hareket. Çöp tenekesini seçmemin nedeni, dünyanın her yerinde çöp tenekesi bulabilmem. Sanat eleştirmenlerinin çöpe attığım bir resmi eleştirememesi. Çünkü renkler ve zevkler hiçbir zaman tartışılmaz" diye konuştu.

Efe Işıldaksoy, Danimarka'da da çöpe attığı bazı eserlerin, hükümet tarafından alınarak, sanat müzelerine konulduğunu söyledi.

Öte yandan bir okulun bahçesinde yaptığı tabloyu çöpe atan Efe Işıldaksoy, alanda 8 kişi bulunduğu için kura çekerek, tablosunu verdi. Kurada kendisine tablo çıkan emekli öğretmen Şerife Taylan, "Bugün benim için çok özel bir gündü. Efe beyin yaptığı resim kurada bana çıktı. Bu resim için Efe beye çok teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-10-07 11:22:40



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