Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri tükendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 57. kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin üçüncü gününde tüm biletler tükendi. 44 filmin gösterildiği festivalde biletler 29 Eylül’de biletix’te satışa sunulmuştu. Ulusal ve Uluslararası Yarışma heyecanının sürdüğü festivalde ilk kez Antalya’da izleyicilerle buluşacak filmlerin biletlerin tamamı satıldı



Festivalde yarın

Ulusal yarışmalar: Orçun Benli’nin yönettiği “Gelincik” 19.20’de, Tankut Kılınç’ın yönettiği “Dersaadet Apartmanı” 22.00’da Yıldızların Altında 1 açık hava sinemasında film ekiplerinin katılımıyla izleyiciyle buluşacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması heyecanı başlıyor. Fehmi Öztürk’ün “Bir Annenin Sonatı”, Murat Uğurlu’nun “Tapınak”, Irmak Karasu’nun “Mamaville”, Emre Birişmen’in “Buhar”, Melik Kuru’nun “Biz Bir Aileyiz”, Ayris Alptekin’in “Ondan Bahsetmiyorum” adlı kısa filmleri 19.20’de Yıldızların Altında 3 açık hava sinemasında ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimi sonrası film ekiplerinin katılımıyla söyleşi gerçekleşecek.

Uluslararası yarışmalar: Ana Rocha De Sousa imzalı “Dinle” 19.20’de; Pamela Tola’nın yönettiği “Çelik Kızlar” 22.00’da Yıldızların Altında 2 açık hava sinemasında izleyiciyle buluşacak.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 10 Ekim’de düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erecek.

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