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Rektör Özkan: Başkan Böcek'in akciğerini toparlamaya çalışıyoruz

DHA

Rektör Özkan: Başkan Böcek'in akciğerini toparlamaya çalışıyoruz


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen tedavi altında olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerinde ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle 7 Eylül günü, yoğun bakımda uyutuldu. Durumunun kötüye gitmesi üzerine de 24 Eylül günü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk işleminden kısa süre önce entübe işlemi sonlandırılan Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulandı.
'DURUMU ÇOK İYİ YA DA ÇOK KÖTÜ DEMEK DOĞRU DEĞİL'
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, halen AÜ Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili bilgi verdi. Rektör Özkan, "Başkanımız şu anda hala yoğun bakımda ve makineye bağlı şekilde" dedi. Başkan Böcek´in sağlık durumunda zaman zaman iyi ya da kötü yönde dalgalanmalar olabildiğini belirten Rektör Özkan, yoğun bakımdaki her hasta için çok net şeyler söylemenin kolay olmadığını söyledi. Yoğun bakım hastasında her an tablonun değişebileceğini ifade eden Rektör Özkan, "Mesela genç bir hasta bile olsa, yoğun bakımdaki bir hasta, yatan hasta olduğu için pıhtı atabilir ve hasta kaybedilir" diye konuştu. Bu nedenle Başkan Böcek ile ilgili çok net konuşmanın ve insanlara ümit vermenin doğru olmadığını ifade eden Rektör Özkan, "Hiçbir doktor bunu yapmaz" dedi.
'AKCİĞERİNİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Başkan Nuhittin Böcek´in makineye bağlı ancak AÜ Hastanesi´ne ilk geldiği güne göre daha iyi olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başkan Böcek´in akciğerinde ciddi sıkıntılar var. Akciğeri toparlamaya çalışıyoruz. Covid negatif olduğu için şu anda yapılan tedaviler daha çok akciğeri destekleme tedavileri. Başka enfeksiyonları var. O enfeksiyonları da tedavi ediliyor. Başkan Böcek´in astım ve şeker gibi ek hastalıkları da var. Bunlarla savaşmak çok da kolay değil. Yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın enfeksiyon riski de olduğu zaman işler biraz daha sarpa sarıyor. Hastaya antibiyotik veriliyor ama antibiyotiğin de başka organlara etkisi oluyor. Tüm bunları öngörmek çok kolay olmadığı için çok iyi ya da çok kötü demek doğru değil. Ancak şunu söyleyebilirim ilk geldiği güne nazaran daha iyi ama hala kritik süreç devam ediyor. Çoklu organ yetmezliği, akciğer nakli söz konusu değil."
'7/24 DESTEĞİMİZ OLDUĞUNU SÖYLEDİK'
7/24 desteklerinin olduğunu en başından bu yana dile getirdiklerini ve Başkan Böcek için bir yatak hazırladıklarını belirten Rektör Özkan, "Başkan üniversite hastanesine hasta yakınlarının kararıyla alındı" dedi. Başkan Böcek´in sağlık durumuyla ilgili kısa ve net bilgi verdiklerini, uzun bilgi paylaşımında konunun başka yönlere çekildiğini kaydeden Rektör Özkan, sosyal medyada yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Rektör Özkan, AÜ olarak yanıltıcı açıklama yapmalarının da mümkün olmadığına dikkati çekti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2020-10-07 12:08:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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