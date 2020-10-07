Büyükşehir Belediyesi E-spor çalışmalarına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye'de yükselişte olan elektronik sporlara (Espor) yönelik çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi, Espor oyuncularının profilini, isteklerini daha iyi anlayabilmek ve fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar öncesinde Espor oyuncularının profilini ve isteklerini daha iyi anlayabilmek ve onların fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.

www.abbsporhizmetleri.com adresinde yer alan ankette Espor oyuncularının demografik özellikleri ve Espor alanında Antalya’da ne gibi çalışmalar görmek istedikleri ile ilgili sorular yer alıyor. Anket ile espor alanında gençlerin bu alandaki istek ve ihtiyaçlarının ortaya çıkması sağlanarak, Antalya’da ne gibi etkinlikler düzenleneceği belirlenecek.

Espor takımı kurulacak

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından süreç içerisinde Espor takımı kurulması da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan anket sonucunda, ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ödüllü bir espor turnuvası düzenlenecek.

Anket online olarak doldurulacak

“Espor Oyuncusu musunuz?” başlığıyla düzenlenecek olan anket www.abbsporhizmetleri.com internet adresinde yer alan web form üzerinden düzenleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.