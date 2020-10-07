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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı’ndan yayla yollarına asfalt çalışması

İHA

Konyaaltı’ndan yayla yollarına asfalt çalışması

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sinan DeğirmeniSaklıkent yolunu satih asfalt ile kapladı. Konyaaltı Belediyesi, yayla yollarında asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Geyikbayırı, Sinan DeğirmeniSaklıkent yayla yolunun altyapısını tamamladı. Yağmur suyu kanallarına büzler yerleştirilerek, yol kenarları düzeltildi. Altyapının tamamlanmasıyla yol, satih asfalt ile kaplandı. Geyikbayırı, Sinan DeğirmeniSaklıkent yolunu yaz aylarında yaylacılar, kış aylarında ise kayak meraklıları sık kullanıyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda yeni yol açma ve asfalt çalışmalarını, ilçenin tüm noktalarında yaptıklarını söyledi. Esen, “Bu bölgemiz hem yaz hem kış aylarında çok kullanıyor. Plan ve program doğrultusunda asfalt dökülmesi gereken noktalarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli yolculuk yapması adına çalışmalarımız sürecek. GeyikbayırıSinan Değirmeni ve Saklıkent yolumuza yapılan asfalt yurttaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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