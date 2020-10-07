Alanya'da makilik alanda yangın

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir tepenin eteğinde başlayıp, rüzgarla birlikte zirveye doğru yayılan yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. 3 helikopter, 1 amfibi uçak, 19 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 80 yangın işçisi ve 15 teknik elemanla müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 6 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-10-07 17:57:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.