3 aylık bebek, arabasıyla apartman bahçesinde terk edilmiş bulundu (2)

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BEBEĞİN BABASI BULUNDU

Antalya'da bir apartmanın bahçesine terk edilen 3 aylık bebek, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındıktan kısa bir süre sonra polis ailesinin kimliğini tespit etti. B.E. bebeğin babası Müslüm Arpağ'a (33) ulaşan polis, ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı. Kısa sürede polis merkezine gelen Arpağ, 3 aylık oğlu B.E.'nin Kazak annesi Madina Ganiyeva (31) ile beraber olduğunu, terk edildiğinden haberinin olmadığını söyledi. Arpağ, oğlunu terk eden Kazak eşinden şikayetçi oldu. Bebek, yapılan kontrollerin ardından savcılık talimatıyla babasına teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-07 18:29:19



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