Antalya'da toz bulutları oluştu

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Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, rüzgarla birlikte kent merkezinin bazı noktalarında toz bulutu oluştu.

Antalya'da öğleden sonra kapanan hava ve yer yer hızını artıran rüzgar kentin bazı noktalarında toz taşınımlarına neden oldu. Özellikle açık alanlarda rüzgarla birlikte yükselen tozların oluşturduğu bulutlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre etkili olan toz bulutları sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve çevresinde yarından itibaren hava sıcaklığının 610 derece civarında düşmesini ve yağışın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2020-10-07 21:29:04



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