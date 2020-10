Patara'da 22 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı´nda, bu yıl yürütülen çalışmalar kapsamında 434 yuvadan yaklaşık 22 bin caretta caretta denizle buluştu. Patara'da, deniz kaplumbağalarının tedavisi için bir rehabilitasyon merkezi kurulması da gündeme geldi. Patara'da kaplumbağaların koruma çalışmalarını yürüten ekibin sorumlusu öğretim üyesi Eyup Başkale, "Bölgede vakalara hızlı bir şekilde müdahale edebilecek bir tedavi merkezinin bulunması önemli bir ihtiyaç olmakla birlikte bölgedeki diğer ekosistem varlıklarının devamına da yardımcı olacaktır" dedi.

Türkiye'nin 22 önemli deniz kaplumbağası üreme kumsalından biri olan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara'da, yaklaşık 30 yıldır deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları yürütülürken, bu sene yuva sayısı yaklaşık iki katına çıktı. 434 ile rekor yuva sayısına ulaşılan Patara Plajı´nda koruma ve izleme çalışmaları kapsamında yuvaların her biri kafeslerle koruma altına alındı. Yuva sayısındaki artışla birlikte henüz yavru çıkış dönemi tam olarak sonlanmamasına rağmen 22 bin civarında yavrunun sağlıklı şekilde denize ulaşması sağlandı. Yuva sıcaklık verileriyle yavruların cinsiyetlerinin belirlenmesi kapsamında dişi eğilimli olarak doğdukları anlaşıldı. Patara kumsalında yine bir ilk olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen 'Likya', 'Patara' ve 'Belkıs' adı verilen kaplumbağalar uydu takip cihazı yerleştirilerek denize gönderildi. Caretta caretta türü, bu üç kaplumbağa uydu ile yıl boyu izlemeye alındı.

REHABİLİTASYON MERKEZİ GÜNDEME GELDİ

En önemli sürprizlerden biri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca desteklenecek Patara Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması için ilk adımların atılması oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt'un Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yaptıkları incelemeler esnasında kumsala yakın bir bölgede böyle bir merkezin varlığının gerekliliğini vurgulaması, bu merkezin yapılacağı beklentisini iyice artırdı.

'DENİZ KAPLUMBAĞALARININ ÖNEMLİ KIŞLAMA VE BESLENME ALANLARINDAN'

Patara Plajı´nda deniz kaplumbağalarının koruma çalışmalarını yürüten ekibin sorumlusu Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Eyup Başkale, "Kurulacak rehabilitasyon merkezi kapsamında; Patara kumsalı önemli üreme alanlarından biri olmakla beraber Kaş-Kekova bölgesi, deniz kaplumbağalarının önemli kışlama ve beslenme alanlarından birisidir. Her yıl onlarca deniz kaplumbağası sadece bu bölgede yaralanıyor ve bunların bir kısmı ne yazık ki hayatını kaybediyor. Genellikle tekne çarpması, ağa takılma, plastik kirliliği ile sindirim sistemlerinin tıkanması, olta yutma, balıkçılık gibi nedenlerle yaralanan bireylere rastlıyoruz. Bu nedenle bölgede vakalara hızlı bir şekilde müdahale edebilecek bir tedavi merkezinin bulunması önemli bir ihtiyaç olmakla birlikte bölgedeki diğer ekosistem varlıklarının devamına da yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki her 1000 yavrudan ancak 1 ya da 2 tanesi erginliğe ulaşabilmektedir. Yaralanan bireylerin tedavi edilerek doğal ortamlarına kazandırılmaları, yuva koruma çalışmalarının yanında nesli tehlike altında olan bu hayvanların varlıklarını sürdürebilmeleri açısından en önemli desteklerden biri olacaktır. Ayrıca ziyaretçi kabulüyle de turizm bölgesi açısından en değerli bölgemiz olan Akdeniz kıyılarımız dünya eko-turizmine örnek sayılabilecek bir tesisle hem doğa adına farkındalık yaratmış hem de yapılacak çalışmalar ile bilime ve ülke ekonomimize katkıda bulunacaktır. Bölgede rehabilitasyon merkezinin olması deniz içi çalışmaların da artmasına vesile olacak böylece Akdeniz'in en kıymetli suları hakkında da daha çok bilgiye ulaşılmış olacaktır" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-10-08 09:20:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.