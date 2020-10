Muratpaşa'da okullar pazartesiye hazırlanıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, ilkokullar, 8 ve 12’nci sınıflar ile özel gereksinimli çocuklar için yüz yüze eğitimin başlayacağı 12 Ekim Pazartesi öncesi okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, sıralardan tırabzanlara öğrencilerin temas edebileceği her noktayı temizliyor.

Muratpaşa Belediyesi, Mart ayında Türkiye’de ilk covid19 vakasının doğrulanmasının ardından Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarını da içeren geniş kapsamlı bir dezenfekte çalışması başlattı.

Caddeler, sokaklar, meydanlar, sağlık kuruluşları, polis merkezleri, yeniden açılan berber ve kuaförler, kafe ve restoranlar, taksi ve taksi durakları Muratpaşa Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilirken kademeli olarak yüz yüze eğitimin başladığı okullarda da çalışmalar devam ediyor.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki dezenfekte ekibi, 12 Ekim Pazartesi ilkokullar, 8 ve 12’nci sınıflar ile özel gereksinimli çocuklar için yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından çalışmalarını okullarda yoğunlaştırdı. Okulların taleplerine bağlı olarak ekipler, gittikleri her okulda sıralardan tırabzanlara ve kapılara öğrencilerin temas edebileceği her yüzeyi dezenfekte ediyor.

Belediye Başkanı Uysal, bu süreçte öğrencilerinin sağlığının, güvenle okula gidip gelmelerinin her şeyden önemli olduğunu belirterek, “Okullarımızda yüz yüze eğitim kademeli olarak başlarken Muratpaşa Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlığı için bize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız” dedi. Başkan Uysal, bununla birlikte, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin tablet bilgisayar ihtiyacını karşılamak için başlattıkları imece tablet kampanyasının da devam ettiği dile getirdi. Ümit Uysal, hem ihtiyaç sahiplerinin hem de yardımseverlerin www.komsumeclisi.com ve Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı telefonundan kampanyaya katılabileceklerini belirtti.

