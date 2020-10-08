Kepez için ‘yeni okullar’ müjdesi

Yapılacağının sözünü verdiği ve inşası tamamlanan Aktoprak Mahallesi’ndeki 24 derslikli KamileMetin Yapar İlkokul binasında incelemelerde bulunan Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez’e yeni okul binaları kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“En çok sevdiğimiz şey yeni okullar yaptırmak” diyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyenin arsalarını, Milli Eğitim Bakanlığına tahsis ederek ve okul alanlarındaki mülkiyet ile imara ilişkin sorunlarını çözerek ilçesine yeni okul binaları kazandırmaya devam ediyor.

Bugüne kadar ilçesine 130’dan fazla okul binası yapılmasına öncülük eden Başkan Hakan Tütüncü, eskiyen ve ihtiyacı karşılayamayan Varsak Karşıyaka İlkokulu’nun yerine yeni bir okul binası yapılmasını sağladı.

Başkan Tütüncü o tarihte Varsak Karşıyaka şimdi Aktoprak Mahallesi sınırlarında bulunan okulu, 2015’de ziyaretinde binanın yenileneceğinin sözünü vermişti.



İmar revizyonuyla okul arsası büyütüldü

Bu sözün ardından Kepez Belediyesi, okul arazisindeki mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözdü. İmar revizyonuyla da okulun arsası büyütüldü.

Başkan Tütüncü’nün gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yıkılacak olan okulun yerine yeni bir okul binasının yapılmasını geçtiğimiz yıllarda yatırım programına almıştı. Yeni okul binası da devlethayırsever işbirliği ile Aktoprak Mahallesi’ne kazandırıldı. Dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile hayırsever Nadir Yapar arasında Aralık 2019’da imzalanan protokol kapsamında okul inşa edildi.



“Okulun bahçe düzenlemesi belediyeden”

Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan 24 derslikli Kamile Metin Yapar ilkokul binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında şunları söyledi: “En çok sevdiğimiz şey yeni okullar yaptırmak. Görev süremiz içerisinde Kepez'in mahallelerine, yeni eğitim yuvaları kazandırmak, çocuklarımıza modern bir ortamda eğitim imkânları sunmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Eskiden Varsak Karşıyaka Mahallesi’nde şimdi Aktoprak Mahallesi’nde küçük bir okul vardı. Bölgede oturan çocuklar, eskiyen bu okul binasında eğitimlerini sürdürürlerdi.

İhtiyaçlarla birlikte şehir de büyüyor. Bu nedenle okulun yerine yeni bir okul yaptıracağımızın sözünü vermiştik. Eski okulun bulunduğu arsanın mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdük. Yeni bir okulun yapımını, Milli Eğitim Bakanlığının yatırım programına alınmasını sağladık. Şu an Varsak, 24 derslikli bir okula daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çocuklarımız, bu modern binada eğitimlerini sürdürecekler. Okulun bahçesinin düzenlemesini belediye olarak biz üstlendik. Çevredeki yolları da açtık ve asfaltladık.

İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha güzel okulların yapımı konusunda da burada elde ettiğimiz mutluluk bize farklı bir motivasyon olarak geri dönecek. Kepez’e modern ve nitelikli eğitim kurumlarının gelmesi için çalışmaya, gayrete devam edeceğiz.”



Hayırsever Yapar ailesine teşekkür etti

Başkan Tütüncü, okulun hayırsever Nadir Yapar’ın desteği ile yapıldığını anımsatarak, “Bu okullar, hükümetimiz, belediyemiz ve hayırseverlerimiz vasıtasıyla yapılıyor. Yapar ailesine de Varsak’a güzel bir eğitim yuvası yapılmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin.” İfadesini kullandı.

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