Deniz Ticaret Odası'nın çalışmaları örnek oldu Antalya’da uygulanan sualtı heykel sergileri ve batık noktalarını tanıtıyor

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi, Antalya’da uygulanan sualtı heykel sergilerini ve batık noktalarını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen teknik inceleme gezisine ev sahipliği yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir’e bağlı BurhaniyeGömeç ilçelerinde dalış turizmini ve sualtı canlılığını geliştirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Antalya’da Uygulanan Sualtı Heykel Sergilerini ve Batık Noktalarını yerinde görmek amacıyla teknik inceleme gezisi düzenledi. Gömeç Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi yetkilileri Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin misafiri oldular. Heyette Gömeç belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’da yer aldı.



Sualtı heykel sergileri ile önemli dalış noktalarına dalış yaptılar

12 kişilik heyet Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 3 günlük program ile başta Side, Kaş, Demre ve Kemer olmak üzere sualtı heykel sergileri ile önemli dalış noktalarına dalış yaptılar.

Konuklara Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, Şube Müdürü Cüneyt Koşu da eşlik ederken, konuk heyet sualtı turizmi başta olmak üzere, bölgedeki batıklarda dalışlar yapıp bol bol fotoğraf çektiler.



DTO Antalya Şubesinin misafiri oldular

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak sualtı turizmini canlandırmak ve daha çok ilgi çekmek amacıyla Side, Kemer, Kaş gibi bölgelerde yaptıkları çalışmaların, ülkenin birçok noktasında büyük ilgi çektiğini söyledi. Katıldıkları birçok fuarda bu konuda bilgilendirmelerde bulunurken, özellikle son EMİTT fuarında Balıkesir bölgesinden gelen yetkililere ayrıntılı bilgiler verdiklerini hatırlatan Çetin, " Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Antalya’da Uygulanan Sualtı Heykel Sergilerini ve Batık Noktalarını yerinde görmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nden gelen 12 kişilik ekip teknik inceleme gezisi yaptılar. Antalya Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’nın ev sahipliğinde geziyi DTO Antalya Şubesi olarak biz organize ettik. İlk gün Side’de üyemiz Ahmet Gülaydın’ın ev sahipliğinde Side Sualtı Müzesine dalış gerçekleştirdik. Yine aynı gün Side’de Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz Temel sualtı arkeolojisi, Sualtı kültür mirasının korunması, Şube Müdürümüz Cüneyt Koşu da Bölgemizde batık noktaları hakkında bir sunum yaptı. Sonraki gün Kaş’a geçerek DTO Meclis Üyemiz Murat Draman’ın teknesi ve bölge sunumları ile Kaş dalış noktalarında ve 15 Temmuz Şehitlerimiz için batırılmış olan Tank Batığında bir dalış yaptılar. Tankı seçme nedenimiz de Gömeç Belediyesi’nin de bu tarz bir batığı bölgesinde kazandırmak istemeydi. Yerinde gördüler ve çok da heyecan duydular. Kaş’ta gerçekleşen dalış sonrasında Demre’ye geçen konuk heyetimize Demre Kekova turu düzenledik. Kemer’deki ziyaretimizde de üyemiz Bülent Genç konuk heyetimizi çok iyi karşıladı. Paris Batığı ile derin dalış, Kiriş’te discovery dalış gerçekleştirildi. Yine diğer gün Antalya’da Bilem Beach’de üyemiz Antalya TSSF İl Temsilcisi İsa Alemdar’ın dalış okulunda misafirlerimizi ağırladık ve Antalya’nın önemli batığı St.Dieder Batığı’na daldık. Güzel bir işbirliği oldu” diye konuştu.

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