FETÖ’cü teğmene 6 yıl hapis

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Antalya’da ankesörlü telefonla FETÖ örgütü sözde sorumlulularıyla görüşüp irtibat kuran teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

‘FETÖ üyelik’ suçundan bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan teğmen H.K’nın, Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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