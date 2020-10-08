Antalya’da atık yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da boş bir arazideki atık yangınından çıkan siyah dumanlar çevre kirliliği oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakındaki boş bir arazide çıktı. Atık maddelerin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanıcı ve parlayıcı maddelerden çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Çıkan yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevreyi kirleten siyah dumanlara tepki gösteren vatandaşlar yangını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Siyah dumanlar şehrin farklı noktalarından da kaydedildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan söndürdü. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede atık yangını çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.