Akdeniz fokunun, çöp poşetini savurma anı kamerada

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Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da bir Akdeniz fokunun denizdeki çöp torbasını ağzına alıp, savurması, turistlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında bir Akdeniz foku, tatilciler tarafından görüntülendi. Nesli tükenmekte olan ender deniz memelilerinden biri olan Akdeniz foku, Limanağzı açıklarındayken deniz içindeki siyah çöp poşetini ağzıyla alıp, su yüzeyine savurdu. O anları görüntüleyenler "Denizlerin kirletilmesine Fok balığı da isyan etti" derken, tur teknesindeki bir turist çocuğun,"'Oh my god" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz fokunun çöp poşetini alıp, savurması ve yolculuğuna devam etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-10-08 15:54:11



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