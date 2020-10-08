Antalya’da 5 ilçe için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Antalya Valiliği saatte 40-60 km, hamlede 60-75 km hızla esecek fırtına için uyarıda bulundu

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Antalya Valiliği, Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, ulaşımda aksamaları, çatı uçması ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Antalya Valiliği sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler ve değerlendirmeler sonucu Cuma sabahı 09.00 19.00 saatleri arasında Antalya’nın Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına olabileceği bilgisi paylaşıldı. Güney yönlerden saatte 4060 km hız ve 6075 km hamlede gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşın vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, “ Meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ve toz fırtınası gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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