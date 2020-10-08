Alanya´da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı öğrenilen Norveç uyruklu 4 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla bir villada yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede bulunan farklı mahallelerde 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, bu çalışmalar kapsamında hırsızlık yapılan yerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin plakası belirtilmeyen bir otomobille hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, çalınan motosikletlerin 2´sini Dinek Mahallesi´nde terk edilmiş vaziyette bulurken, hırsızlık şüphelilerinin de Norveç uyruklu Sandre G. (24), Mathias N.J. (20), Artjoms G. (20) ve Jonas R. (20) olduğunu belirledi.

Hırsızlık şüphelilerinin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, şahısların ikamet ettiği Tepe Mahallesi Benliler Sokak üzerinde villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, villada yapılan aramalarda salonda çalınan 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-10-08 20:23:38



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