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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

İHA

Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, 3 günlük iznin ardından deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman, taktik içeren çalışmalarla devam etti.
Milli takım kamplarında yer alan Efecan, Bakasetas, Tzavellas ve Bareiro idmana katılmadı. Turuncuyeşilli takım maç hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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