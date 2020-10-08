Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

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Aytemiz Alanyaspor, 3 günlük iznin ardından deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bu akşam tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman, taktik içeren çalışmalarla devam etti.

Milli takım kamplarında yer alan Efecan, Bakasetas, Tzavellas ve Bareiro idmana katılmadı. Turuncuyeşilli takım maç hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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