Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye başladı

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçirdiği mide rahatsızlığının ardından ülser teşhisi konulan Musa Karaduman, hastalığını kudret narı sayesinde yendi. Ardından kudret narı üretmeye başlayan Karaduman, "Koronavirüs günlerinde de oldukça faydalı bir meyve" dedi.

Anavatanı Hindistan olan ve genellikle ilaç sanayisinde kullanılan kudret narı, Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişiyor. Türkiye'de Bursa, Yalova ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen kudret narı özellikle Alanya ve çevresinde de sıkça görülüyor. Sarmaşık türü olan bu bitki, bakımı konusunda da çiftçiyi hiç zorlamıyor.

HASTALIĞI NEDENİYLE TANIŞTI

İnsan sağlığına faydası olduğu ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen kudret narının üretimiyle birkaç yıldır ilgilenen Musa Karaduman, bu meyveyle yaşadığı rahatsızlık sonucu tanıştığını anlattı. Kendisine birkaç yıl önce mide kanseri tanısı konduğunu, daha sonra rahatsızlığının ülser olduğunun anlaşıldığını söyleyen Karaduman, tavsiye üzerine tanıştığı kudret narını üretmeye karar verdiğini anlattı. Karaduman, "Bir rahatsızlık geçirdim, ondan dolayı bu işe girmiş oldum. Sonrasında da üretimi biraz genişlettik. Oldukça faydalı bir meyve. Daha fazla insana ulaşabilmesi için kendi bireysel çabalarımız da var. Bir mide rahatsızlığı geçirdim hatta 'mide kanserisiniz' denildi. Daha sonra baktılar ki ülsermiş. Kudret narıyla bunun üstesinden geldim. Şimdi çok sağlıklıyım Allah'a şükür" dedi.

'OLDUKÇA FAYDALI BİR MEYVE'

Raf ömrü çok az olan kudret narının artık Alanya'da da çok kişi tarafından yetiştirilmeye başlandığını aktaran Karaduman, "Alanya'nın birçok yerinde yetişiyor. Eskiden de bizde birkaç kök de olsa bulunuyordu. Burada hemen hemen her evin önünde vardır. Ama ben daha fazla kişiye ulaşsın, daha fazla insan bundan faydalansın diye biraz gözü kapalı girdim bu işe. Koronavirüs günlerinde de oldukça faydalı bir meyve" diye konuştu.

'BİRÇOK HASTALIĞA ÇOK İYİ GELİYOR'

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği'nin tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen de kudret narı hakkında bilgi verdi. Sevilgen, "Kudret narı getiri olarak çok faydası olmuyor gibi gözüküyor, bunun sebebi raf ömrünün çok kısa olmasıdır. Üretici bu konuda biraz sıkıntı içerisine giriyor. Kudret narı öncelikle yeşil olarak koparılıyor, birkaç gün içerisinde kendiliğinden kızarmaya başlıyor. İçinde kırmızı çekirdekleri var. Kırmızı çekirdeklerini normal meyve olarak tüketebiliyoruz ama esas faydalı olan kısmı dışındaki etidir" dedi.

'İLAÇ OLARAK KULLANILMALI'

Kudret narını bahçede üreticinin 12 lira arasında sattığını söyleyen Sevilgen, "Market ve manavlarda 3-7 TL arasında dönem dönem değişen fiyatlara satılmaktadır. Direkt ihracata bizim şu an gönderdiğimiz yok. Çünkü raf ömrü çok kısa. 3-4 günlük bir raf ömrü var. Şu an ihracata gidebilmesi sıkıntılı. Sadece yurt içerisinde harcamaya çalışıyoruz. Ama sadece meyve olarak tüketilmemesi gerekiyor, ilaç olarak kullanılmalı. İlaç olarak 1-2 aylık süreçte kavanozlarda işlendiği zaman gönderilebilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

