Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış

DHA

Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış


Süleyman EKİNMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ANTALYAKONYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek öldürüp, intihar eden Selim Şimşek'e ait senet ele geçirilen 'pitonlu tefeci çetesi'nin Şimşek'in kayınvalidesi Sıdıka Aydoğmuş (63) adına da 350 bin TL değerinde 3 ayrı senet düzenlediği ortaya çıktı. Şikayetçi sıfatıyla soruşturma savcısına ifade veren Aydoğmuş, damadı ve kızı ile 2 torununun ölümünden, çete suçundan tutuklanan Cahit Ülkü'nün sorumlu olduğunu öne sürüp, "Olay gecesi damadımın evinin etrafında dolaşıyordu. Hırsız diye bodrumda yakalandı. Sonra çilingir çağrılarak evin kapısı açılınca, damadım, kızım ve iki torunumun cansız bedenlerine ulaşıldı" dedi.
Antalya'da geçen yıl kasım ayında yaşanan olayda, tefecilere borcu yüzünden siyanürle eşi Sultan Şimşek(38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ı (5) zehirleyerek öldürüp, intihar eden Selim Şimşek'e (36) ait senet bulunan 'pitonlu çete'nin, sahte imza ile kayınvalide Sıdıka Aydoğmuş'u da borçlandırdığı ortaya çıktı.
ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Selim Şimşek'in ailesini öldürüp, intihar etmeden önce yazıp bıraktığı mektuptan yola çıkan Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapan, tehdit ve darp olayları gerçekleştiren çeteyi takibe aldı. Kazım Evren liderliğindeki 11 kişilik çeteye yönelik 25 Eylül günü Antalya, Ankara, Erzurum ve Siirt'te eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Kazım  Evren ile 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
SELİM ŞİMŞEK ADINA SENET BULUNDU
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, mermi, senet, kılıç, komando bıçağı ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen senetler arasında ise Selim Şimşek'in borcuna karşılık hazırlanan senet de bulundu. Çete lideri Evren'in ofisinde özel cam kafeste beslediği, yurda yasa dışı yollarla sokulan 2 metre boyunda piton ele geçirildi. Piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
6'SI TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 7'si ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çete lideri Kazım Evren ve Cahit Ülkü ile 4 örgüt üyesi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
GÖKHAN' TAKMA ADINI KULLANIYORDU'
Yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen senetler arasında Selim Şimşek'in Konya'da yaşayan kayınvalidesi Sıdıka Aydoğmuş adına düzenlenen toplam 350 bin TL'lik 3 ayrı senet olduğu da saptandı.  Bu gelişme üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, Aydoğmuş'un ifadesine başvurdu. Şikayetçi sıfatıyla ifade veren Aydoğmuş, şunları söyledi:
"Şahısları kesinlikle tanımıyorum. Cahit Ülkü'nün adını damadımın çalışanı ve rahmetli kızımın yakın arkadaşı olan, soyadını bilmediğim Ayşe isimli şahıstan duydum. Cahit Ülkü, damadımın memleketlisiymiş. Damadımın ağabeyleri bu şahsı tanıyormuş. En yakın tanıyan ise damadımın ağabeylerinden M.Ş.. Cahit Ülkü, takma isim olarak 'Gökhan' adını kullanıyormuş. Bu şahıs rahmetli kızımın evine girip çıkan, torunlarım ile oyunlar oynayan bir şahısmış. Ayşe isimli kişiden duyduğum kadarıyla Cahit Ülkü'nün damadımdan 10 bin TL alacağı varmış. Detaylarını bilmiyorum. Bu kişilerle alacakverecek durumum olmamıştır. Damadım eskiden Akdeniz Üniversitesi'nde kafe işletiyordu. İşleri yolunda gitmeyince kafeyi kapattı. Ancak ne kadar olduğunu bilmediğim vergi borcu mevcuttu. Kafeyi kapattıktan sonra damadım ve kızım, Gökhan takma isimli bu şahısla bakkal dükkanı açtı. Bunun için kızım benden vekalet istedi. Ben de verdim. Bakkal 1 yıl faaliyette kaldı. Ortaklık aşamasında bu şahıs kızım ve damadıma bir miktar sermaye bedeli vermiş. Biz daha sonra, bu bedeli kredi çekerek, 40 bin TL olarak kızım vasıtasıyla ödedik. Bakkal, kızım ve damadımın üzerine geçmiş oldu. Borç kapandı."
'DAMADIMIN EVİNİN ETRAFINDA DOLAŞIYORMUŞ'
Şüphelilerden R.O. isimli şahsı tanımadığını kaydeden Sıdıka Aydoğmuş, şöyle konuştu:
"Bu ismi damadımdan duymuştum. Damadım bu şahısla ortaklık yaptığını söylemişti. Bu şahsın aracını sermaye olarak sunduğunu, damadımın da bakkal dükkanını satarak 105 TL'yi sermaye olarak verdiğini duymuştum. Araç R.O.'nun üzerine kayıtlıydı ancak damadım kullanıyordu. R.O. ve damadımın bilgisayar yazılım işi kurduklarını biliyorum. Bu şahsı hiç görmedim. Kendisiyle hukuki bir ticaretim kesinlikle olmadı. Damadımın anlattığı kadarıyla biliyorum. Bu kişi ile herhangi bir sözleşme de yapmadım. Damadımın, kızımın ve torunlarımın ölümünden Cahit Ülkü isimli şahsın sorumlu olabileceğini düşünüyorum. Olay gecesi saat 22.00 sıralarında Cahit Ülkü, damadımın evinin etrafında dolaşırken, site sakinleri hırsızlıktan şüphe duyup, polisi arıyor. Bu şahıs polisin gelmesiyle apartmanın bodrumunda yakalanıyor. Ne için gezdiği sorulduğunda, damadım Selim Şimşek'in arkadaşı olduğunu, kendilerine ulaşamadığını söylüyor. Polis de çilingir çağırarak damadımın evinin kapısını açıyor. Damadım, kızım ve iki torunumun cansız bedenlerine ulaşılıyor. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."
Çetenin kendi adına sahte senet ve sözleşmeler hazırlandığını da ifade eden Aydoğmuş, "Cahit Ülkü, R.O. ve Selim Şimşek, yazılı ve imzalı 'sözleşmedir' başlıklı evrak ile diğer bahse konu yaklaşık 350 bin TL'yi bulan senet ve sözleşmeler kesinlikle benim tarafımdan hazırlanan ya da imzalanan evraklar değildir. Bu evrakların hiçbirinden haberim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini kesinlikle görmedim. Hiçbir şekilde kendileri ile bir araya gelmedim. Bu şahıslar ile de kesinlikle herhangi bir ticaretim olmamıştır. Damadım Selim Şimşek'in rahmetli olmasına kadar bu şahısların adını kesinlikle hiç duymadım."
'BİZİ YAKTILAR'
Selim Şimşek'in kayınpederi Kamil Aydoğmuş da eşinin imzasının taklit edildiği senetler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Senetlerin arkasına rahmetli damada ciro yaptırmışlar. Biz adamları tanımıyoruz, adamları görmedik. Ne senet ne de başka bir şey. Diyelim ki senet verdik, bu senedin karşılığında ne var? Ev yok, araba yok, para yok, hiçbir şey yok. 350 bin liralık senet var. Yani bu nedir? Bu çocuğu sıkıştırdılar. Adalet yerini bulacak, cezasını çeksinler. Çünkü benim 4 çocuğum gitti. Ben onların tırnağına dünyayı değişmezdim. Ama hepsi rahmetli oldu gitti. Biri 9, diğeri 5 yaşında torunum, damadım hepsi gitti. Ocak söndü bizi yaktılar. Onlar da yansın. Adalet yerini bulsun inşallah."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-09 08:41:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
YEREL HABERLER 2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye başladı
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye ...
Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye başladı
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye ...
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya’da yakalandı Batman’da 2 kardeşi silahla öldüren şüpheli, Antalya’da 4 yıl boyunca yakalanmamak için sık sık yer değiştirmiş 2 kişiyi öldüren zanlı, cinayeti bilerek işlemediğini söyledi
YEREL HABERLER 4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya’da ...
Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Alanya´da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya´da motosiklet hırsızı 4 Norveçli yakalandı
Motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç villada yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı Norveç uyruklu 4 genç villada ...
Türkiye, uçak parkından yüksek gelir elde edebilir Boş beton üzerine park eden tek uçaktan binlerce euro kazanma fırsatı TDT Havacılık Bakım A.Ş Grup Satış Müdürü Nuri Civinti: “DHMİ, 1. Grup havalimanlarında Airbus 320 tipi bir adet uçak parkından günlük 173 euro, aylık 5 bin 213 euro ve yıllık 62 bin 568 euro gelir sağlayabilir” “Anadolu’da onlarca işlemeyen havalimanı var ve ‘Bu havalimanlarına park ederseniz ton başına x fiyatı veriyoruz’ desek, atıl durumdaki 2. Grup havalimanlarında yer kalmaz”
YEREL HABERLER Türkiye, uçak parkından yüksek gelir elde ...
Antalya’da 5 ilçe için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Antalya Valiliği saatte 40-60 km, hamlede 60-75 km hızla esecek fırtına için uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da 5 ilçe için kuvvetli rüzgar ve fırtına ...
Mühendis arkadaşını öldüren iş insanı için müebbbet istendi
YEREL HABERLER Mühendis arkadaşını öldüren iş insanı için müebbbet ...
Akdeniz fokunun, çöp poşetini savurma anı kamerada
YEREL HABERLER Akdeniz fokunun, çöp poşetini savurma anı kamerada
Antalya’da atık yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Antalya’da atık yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü ...
Teğmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER Teğmene FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis
Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi Evi yanan 6 vatandaşın yaraları sarıldı
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi Evi ...
FETÖ’cü teğmene 6 yıl hapis
YEREL HABERLER FETÖ’cü teğmene 6 yıl hapis
Turizm Danışmanı Osman Ayık: “Salgın, düzenli turist ihracatı yapan pazar sayısını azalttı” “İngiltere Türkiye’nin sağlık istatistiklerini takip ediyor” “Türkiye, İngilizlerin istediği kriterleri yeniden sağlarsa İngiltere Türkiye’yi destinasyon olarak yeniden açacaktır”
YEREL HABERLER Turizm Danışmanı Osman Ayık: “Salgın, düzenli turist ...
Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’ Denizde içi çöp dolu poşeti ağzıyla tutup savuran fok, tatilciler tarafından görüntülendi Fokun bu hareketi turistleri de şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’ Denizde içi ...
Düdenbaşı Mahallesine 6 yatırım müjdesi Başkan Tütüncü, mahalleye ışık hızında internet, doğal gaz, eğlence merkezi, ilkokul gibi yatırımlar yapılacağını duyurdu
YEREL HABERLER Düdenbaşı Mahallesine 6 yatırım müjdesi Başkan ...
Deniz Ticaret Odası'nın çalışmaları örnek oldu Antalya’da uygulanan sualtı heykel sergileri ve batık noktalarını tanıtıyor
YEREL HABERLER Deniz Ticaret Odası'nın çalışmaları örnek ...
Antalya'da 70’lik dede evde sahte içki üretimi yaparken yakalandı Alanya’da sahte içki imalatı yapılan eve operasyon
YEREL HABERLER Antalya'da 70’lik dede evde sahte içki üretimi ...
Başkan Böcek'in klinik seyri stabil olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in klinik seyri stabil olarak devam ...
Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Derya Sert: “Rabbime bir değil, binlerce kez şükürler olsun"
YEREL HABERLER Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, ...
Kepez için ‘yeni okullar’ müjdesi
YEREL HABERLER Kepez için ‘yeni okullar’ müjdesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X