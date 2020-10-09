Kemer caddeleri film platosuna döndü

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‘Eyvah Tatil’ filminin çekimleri, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de gerçekleştiriliyor. Yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı filmin yapımcılığını ise Mehmet Yıldırım yapıyor.

Şubat ayında romantik komedi tarzında gösterime girmesi beklenen filmde Ersin Korkut, Sermiyan Midyat, Selcan Yavuz gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Survivor yarışmasına katılan Yunus Emre Özden de filmde rol alanlar arasında.

Filmin uygulayıcı yapımcısı Cesur Taş, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Topaloğlu’na, Kemer Belediyesi meclis üyesi Hakan Tuncer de eşlik etti. Başkan Topaloğlu’na film hakkında bilgiler veren Taş, Kemer’in çok güzel ve özel bir bölge olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı da Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘Eyvah Tatil’ filminin oyuncularını ve kadrosunu Kemer’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Filmin çekimlerinin Mustafa Ertuğrul Aker Parkında yapıldığını anlatan Başkan Topaloğlu, “Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Belediye olarak ‘Eyvah Tatil’ filminin kadrosuna her türlü desteği veriyoruz. Kemer’in tanıtımı için de faydalı olacağını düşünüyorum. Film ekibine kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” diye konuştu.

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