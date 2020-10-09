Hava Harp Okulu öğrencisine FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hava Harp Okulu öğrencisi A.E.B., 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hava Harp Okulu öğrencisi A.E.B. hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla açılan davada karar, Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verildi. Duruşmaya tutuklu sanık A.E.B., SEGBİS aracılığı ile katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanık hakkında verdiği mütalaasında, A.E.B.'nin FETÖ/PDY'nin imamları ile ankesörlü telefonla irtibat kurması nedeniyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık A.E.B. ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, A.E.B.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına mahkum etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-10-09 11:09:51



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