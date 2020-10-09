Antalya projesindeki 900 dairenin daha teslimlerine başladı 



ANTALYA, (DHA) - Antalya´da 8 milyar TL´lik yatırımla hayata geçirdiği projesinin ilk etabı olan Antalya Park Etabı´nda 660 dairenin anahtar teslimini haziran başında gerçekleştirdiğine dikkat çeken Sur Yapı, Antalya Projesi´nde sene sonuna kadar E ve D parsellerinde 900 dairenin daha teslimini yapmayı ve F,C ve B parsellerinin teslimlerini de belirlenen periyotlarda gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Projenin Sur Cadde ve Turkuaz Sitesi etaplarıyla birlikte toplam 8 bin konutun inşasına ise eş zamanlı devam ettiği belirtildi. İnşa edilen projeden, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşının da alım gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. PARK ETABINDA 660 DAİREYE EK, 900 DAİRENİN DAHA TESLİMİ BAŞLADISur Yapı, Antalya Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Projenin içerisinde yer alan Sur Cadde, cadde konsepti, modern mimarisi, cafe-restoranları ve hem daire hem ofis kullanımına uygun konutları ile Antalya´nın ticaret ve yaşam merkezi haline geliyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde´de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde´de inşaat hızla ilerliyor, kaba inşaatı 60 seviyesine geldi. Tamamlandığında İstanbul´daki İstiklal Caddesi´nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cadde´de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yer alacağı caddede tramvay hattı da yer alacak. Antalya'nın yeni Şanzelize´si Sur Cadde olacak." ifadelerine yer verdi. "TURKUAZ SİTESİ DE HIZLA İLERLİYOR" Sur Yapı proje açıklamasına şöyle devam etti; "1.105 adet bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya Projesi´nin merakla beklenen Turkuaz sitesinin inşası da hızla devam ediyor. Kaba inşaatı 45 seviyesine geldi. "Suyla gelen medeniyet" temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye´nin markası Antalya´da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor." "YABANCILAR DA PROJEYE İLGİ GÖSTERDİ" Antalya Projesi´nin gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Sur Yapı, "Türkiye´nin İstanbul´dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya´nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Proje, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa edilen mega şehirde, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projeden alım gerçekleştirdi" bilgisini paylaştı. ÜST YAPIM ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR Altyapı çalışmalarının daha önce tamamlandığı Antalya Projesi´nin üst yapım çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini duyuran Sur Yapı, "İnşası tamamlanan Park Etabı´nda bir yandan anahtar teslimleri yapılırken bir yandan da Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Teslim edilen A parseldeki bloklarla teslim edilecek E parsellerdeki bloklar arasındaki yolda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, iki şeritten oluşan gidiş dönüş yolun asfalt çalışmalarını tamamladı" açıklamasında bulundu. DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya

2020-10-09 11:10:27



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