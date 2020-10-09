Kepez Belediyesi'nin 2021 tahmini bütçesi 401 milyon TL oldu. Bütçenin yüzde 42'si yatırıma ayrıldı

Kepez Belediyesinin, 2021 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediyenin 2021 tahmini bütçesi 401 milyon TL oldu. Başkan Hakan Tütüncü, bütçenin yüzde 42’sini yatırıma ayırdıklarını söyledi.

Kepez Belediye Meclisinin, Ekim ayı toplantısının 2. birleşimi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün başkanlığında gerçekleştirildi.Başkan Hakan Tütüncü, 9 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise, 2021 yılı bütçesi ve performans programını sundu. Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri, belediyenin 2021 yılı bütçesi, gelir tarifesi, kadro cetvelleri ve bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe komisyonu raporuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.Daha sonra söz alan Başkan Hakan Tütüncü, belediyesinin 2021 yılı gelir ve gider tahmini bütçesiyle ilgili şunları söyledi:



“ Borçsuz bir belediyeyiz”

“401 milyon liralık bütçemizin %42'si yatırımlara ayrıldı. Ülkemizde bütçenin yüzde 30'undan fazlası yatırıma ayrılmış ise o bütçenin yatırım esaslı bir bütçe olduğu anlaşılır. 2001 bütçemiz de, kelimenin tam anlamıyla yatırım öncelikli bir bütçedir.

Yine aynı şekilde çok dikkat çeken hususlardan bir tanesi bütçemizin gider kalemleri arasında faiz giderleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla borçsuz bir belediye olmamızın en önemli yanlarından birisidir.



Toplumun her kesimine hizmet

2021 mali yılına bakıldığı zaman belediyemizin birçok alanda bütün toplum kesimlerine yönelik hedeflediği yatırımlar, hizmetler ve çalışmalar var.

Kepez Belediye Meclisimize, hizmet dönemlerimdeki 11. bütçemizi sunduk. Bundan önceki bütçe dönemlerinde son derece başarılı isabet oranları ortaya koyduğumuz gibi 2021 bütçesinde de iyi bir isabet oranını yakalamayı temenni ediyorum.



“2021 bütçesinde hedefi yakalayacağız”

Neticede hepimiz biliyoruz ki, bütçeler hedeflerdir; neticeler ise kesin hesaplarda ortaya çıkar. Çok şükür, kesin hesaplarda da belediyemizi yüzde 100, hatta yüzde 100 oranını aşan başarıya taşıdık.

İnanıyorum ki, 2021 yılı Kepez Belediyesi için çok iyi geçecek. Öngörüleriniz oldukça sağlıklı; bundan önceki yıllarda olduğu gibi hep birlikte hemşehrilerimize hizmet edeceğiz.



Tütüncü döneminin 11. bütçesi oybirliğiyle kabul edildi

İktidarmuhalefet bütün meclis üyelerimize katkılarından dolayı her şey için kocaman bir teşekkür borcumuzun olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütçemizin hayırlı olmasını dilerken, bütçenin hazırlanmasında emeği olan bürokrat arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu doğrultusunda 2021 bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Meclis de 2021 bütçesini oybirliği ile kabul etti. Gündemdeki diğer konularda oy birliği ile meclisten geçti.

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