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Kum zambaklarına tel örgülü koruma Koparana 73 bin TL ceza uygulanıyor 15 bin metrekarelik alan koruma altına alındı

İHA

Kum zambaklarına tel örgülü koruma Koparana 73 bin TL ceza uygulanıyor 15 bin metrekarelik alan koruma altına alındı

Manavgat Belediyesi, Sorgun Boğaz mevkiisinde bulunan ve nesli tükenmekte olan Likya kum zambaklarının etrafını tel örgülerle çevirerek koruma altına aldı.
Belediye ekipleri, bilinçsiz vatandaşlar tarafından zarar verilen ve nesli tükenmekte olan kum zambakları için 15 bin metrekarelik alanı çitle kapattı. Geçtiğimiz günlerde Manavgat Belediyesi tarafından Sorgun Boğaz mevkiinde yapılan düzenleme ile kent halkından tam not alan sahil bandında, nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan kum zambakları, görenlerin de ilgisini çekiyor. Manavgat Belediyesi yetkilileri, sahil şeridi üzerinde bulunan kum zambaklarını koparan veya yayılış alanına zarar veren kişi veya kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı Çevre Kanunu kapsamında 73 bin lira idari para cezası uygulanacağını belirtti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kente artı değer katan Boğaz mevkii sahil bandı düzenleme çalışmaları ile Boğaz mevkiisinin doğa harikası bir yer olduğunu belirterek sahil bandının bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “Boğaz Mevkii Sahil Bandı projemizin halkımız tarafından kullanılmaya başlamasının ardından bölgemizde oluşan güzel havayı koruyarak ve sahip çıkarak bölgemize artı değer katmaya çalışıyoruz. Sıcak kum ve aşırı tuz oranına rağmen hayatta kalan ve nesli tükenmekte olan Likya kum zambaklarımızı zarar görmeyecek bir şekilde koruma altına aldık. Kentimizin biyolojik çeşitliliği açısından da gelişmesinin, turizme bölge halkına da fayda sağlayacağına inanıyoruz. Doğanın bize sunduğu nimetleri ve güzellikleri koruyarak bu güzellikleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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