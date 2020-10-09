Vali Yazıcı nar hasatı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı nar hasatı yaptı

İHA

Vali Yazıcı nar hasatı yaptı

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok sebze ve meyve çeşidinin üretildiği Aksu ilçesini ziyaret ederek nar hasatı gerçekleştirdi. Aksu’daki nar hasadında Vali Ersin Yazıcı’ya Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve beraberindeki heyet eşlik etti.
Vali Yazıcı, hasatını gerçekleştirdiği nar bahçesi ile ilgili bahçe sahibi ve bölge çiftçilerinden bilgi aldı. Bahçe sahibi Osman Tay nar bahçesiyle ilgili “Nar bölgemizde üretimin yoğun olarak yapıldığı bir ürün. Aksu’nun yanı sıra Serik, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde de üretimi yapılmaktadır. Yetiştirdiğimiz nar, koyu kırmızı kabuğu, bordo meyvesi, mayhoş ve sert çekirdekli taneleriyle, bölgenin önemli ticari değerlerinin başında gelmektedir. Sağlık ve şifa deposu olan narlarımız hem iç hem de dış pazarda satılıyor. Nar ihracatıyla bölge olarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor." dedi.

Antalya’mız Turizmin Olduğu Kadar Tarımın da Başkenti
Aksu’daki ziyaretlerine devam eden Vali Yazıcı, ekonomik anlamda bölge için büyük öneme sahip, seracılık ve fide yetiştiriciliği çalışmalarıyla ilgili firmayı ziyaret etti. Firma sahibi Mümin Şahin, 2006 yılında Aksu Çamköy beldesinde üretime başlayan firmanın 32 bin metrekarelik alan üzerinde normal ve aşılı fide üretimi yaptığını belirtti. Vali Yazıcı, “Seracılık faaliyetleri özellikle tropikal meyve yetiştiriciliği için çok önemli. Antalya turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti. Aksu, bölgemizde özelikle fide yetiştiriciliği ve seracılıkta büyük öneme sahip.” dedi.

Aksu Kurşunlu mahallesindeki sebze tohumları üzerine faaliyet gösteren firmayı da ziyaret eden Vali Yazıcı, şirket sahibi Mehmet Yüksel’den yerli sebze tohumlarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Yazıcı “Antalya’mız turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti. Aksu, bölgemizde özelikle fide yetiştiriciliği, tohumculuk ve sera üretiminde büyük öneme sahip. Gezmiş olduğumuz firma yerli ve milli tohum da başarılı işler çıkarıyor. Burada üretilen tohumlar hem iç piyasa hem de dış piyasaya da alıcı buluyor. Böyle güzel tesislere görmek beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.
“Biberde Biyolojik Mücadele” çalışmaları kapsamında Aksu Kurşunlu Mahalle Muhtarı Musa Dönmez’in serasını ziyaret eden Vali Yazıcı, Muhtar Dönmez ile faydalı böcek salımı gerçekleştirdi. Sera sahibi Muhtar Dönmez’den “Biberde Biyolojik Mücadele” kapsamında bitkilere yerli ve milli, faydalı böceklerin üretimin verimliliği açısından yararları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa’dan amatör kulüplere malzeme desteği
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan amatör kulüplere malzeme desteği
Kum zambaklarına tel örgülü koruma Koparana 73 bin TL ceza uygulanıyor 15 bin metrekarelik alan koruma altına alındı
YEREL HABERLER Kum zambaklarına tel örgülü koruma Koparana 73 bin TL ...
Engelli mola evleri yeniden açıldı
YEREL HABERLER Engelli mola evleri yeniden açıldı
Kemer Belediyesi YEDAM ile ortak proje yapacak
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi YEDAM ile ortak proje yapacak
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşi uzun süre ağladı
YEREL HABERLER Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, ...
Konyaaltı Hentbol Takımı, Elazığ’ı konuk ediyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Hentbol Takımı, Elazığ’ı konuk ediyor
Kepez Belediyesi'nin 2021 tahmini bütçesi 401 milyon TL oldu. Bütçenin yüzde 42'si yatırıma ayrıldı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nin 2021 tahmini bütçesi 401 milyon TL oldu. ...
Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist geldi Turizmdi Ekim ayı, Eylül ayından iyi geçecek İngilizlerdeki ani düşüş açığını Rus turistler kapattı Bir haftada 500 uçakla 144 bin Rus turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya Ekim ayının ilk haftasında 250 bin turist ...
Antalya projesindeki 900 dairenin daha teslimlerine başladı 
YEREL HABERLER Antalya projesindeki 900 dairenin daha teslimlerine ...
Hava Harp Okulu öğrencisine FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Hava Harp Okulu öğrencisine FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl ...
ALTİD’den 'Ortak akıl' ve ‘Güç birliği’ çağrısı
YEREL HABERLER ALTİD’den 'Ortak akıl' ve ‘Güç birliği’ çağrısı
Yaş meyve ve sebze sektörü sezondan umutlu ATB Başkanı Ali Çandır: "Üretecinin hakkını hukukunu korumalıyız. Üretici yoksa komisyoncu da yok"
YEREL HABERLER Yaş meyve ve sebze sektörü sezondan umutlu ATB ...
FETÖ sanığı Hava Harp Okulu öğrencisine 7 buçuk yıl hapis cezası
YEREL HABERLER FETÖ sanığı Hava Harp Okulu öğrencisine 7 buçuk yıl ...
Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu Taş üstüne taş koymak için ömrünü adadı Antalyalı çiftçi, 29 yılda 7 bin taş biriktirdi 52 ilden topladığı birbirinden farklı 7 bin taşı, evinin bahçesinde sergiliyor
YEREL HABERLER Çiftçinin 'Taş' gibi sıra dışı koleksiyonu Taş üstüne ...
ATSO 'Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri açıklandı
YEREL HABERLER ATSO 'Kente Önem Katanlar (KÖK) ödülleri açıklandı
Batman'da 2 kardeşi öldüren şüpheli, Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da 2 kardeşi öldüren şüpheli, Antalya'da ...
Kemer caddeleri film platosuna döndü
YEREL HABERLER Kemer caddeleri film platosuna döndü
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' diye uyardı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı, 'hafife almayın' ...
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
YEREL HABERLER Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci ...
Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
YEREL HABERLER Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
YEREL HABERLER 2 bin 365 metrelik zirveye bu yıl 100 bin kişi çıktı
Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye başladı
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye ...
Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye başladı
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle tanıştığı kudret narını üretmeye ...
4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya’da yakalandı Batman’da 2 kardeşi silahla öldüren şüpheli, Antalya’da 4 yıl boyunca yakalanmamak için sık sık yer değiştirmiş 2 kişiyi öldüren zanlı, cinayeti bilerek işlemediğini söyledi
YEREL HABERLER 4 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı Antalya’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X