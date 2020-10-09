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Yapay zeka için güçbirliği OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar: " Aslında hepimiz yapay zeka ile tanıştık ve yoğun bir etkileşim halindeyiz. Sadece bunun çok fazla farkında değiliz."

İHA

Yapay zeka için güçbirliği OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar: " Aslında hepimiz yapay zeka ile tanıştık ve yoğun bir etkileşim halindeyiz. Sadece bunun çok fazla farkında değiliz."

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark, BAKA, BAKSİFED, ANTGİAD ve GOSD, yapay zeka ve ilgili teknolojileri KOBİ’ler ölçeğinde geliştirmek, yaygınlaştırmak ve erişebilir kılmak için KOBİ’lerde Yapay Zeka İnisiyatifi’ni başlattı. İnisiyatifin ilk toplantısı Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde gerçekleşti.
Antalya’nın önde gelen kurum ve kuruluşları, yapay zekanın iş dünyasının her kademesine nüfus etmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde gelişen teknoloji ve yapay zeka konularında farkındalık oluşturmak, iyi ve örnek uygulamaları firmalara entegre etmek ve bu konuda ihtiyaca yönelik projeler geliştirmek için güç birliği yaptı. Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya OSB Teknopark, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Genç Organize Sanayi Derneği’nin (GOSD) katılımıyla oluşturulan KOBİ’lerde Yapay Zeka İnisiyatifi, ilk toplantısını Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında, Dr. Ali Cem Başarır moderatörlüğünde gerçekleştirdi. ‘Herkes İçin Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Yapay Zeka’ mottosu ile kurulan platformun ilk toplantısında, inisiyatifin hareket tarzı ve stratejileri belirlenirken, somut projelerin de ivedilikle sahaya entegre edilmesi kararlaştırıldı.

Dönüşüm başlıyor
Özellikle KOBİ’leri, mevcut alışkanlıklarından koparmak, gelişen teknolojiye adapte olmalarını sağlamak, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veremez haldeki iş akış süreçlerini çağa uygun şekle dönüştürmek için çalışmalar yapacak olan platform, söz konusu dönüşümün nasıl olacağının belirlenmesi ve uygulanması için çalışmalar yürütecek. İlk toplantının ev sahipliğini yapan Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ANTGİAD’ın başlattığı bu farkındalık hareketini Batı Akdeniz’e yaymak, yapay zeka ile ilgili hazır enstrümanları geliştirmek, yaygınlaştırmak ve erişebilir kılmak için, Antalya iş dünyası ile kentin önemli kurum ve kuruluşlarının, aynı çatı altında ortaklaşma ve kümelenme kararı aldıklarını ifade etti. Platformun paylaşım kültürü ve paylaşım ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına vurgu yapan Başkan Bahar, “Aslında hepimiz yapay zeka ile tanıştık ve yoğun bir etkileşim halindeyiz. Sadece bunun çok fazla farkında değiliz. Nasıl kullanacağımızı, nasıl adapte olacağımızı, kendimize ve işimize nasıl fayda sağlayacak hale dönüştüreceğimizi henüz tam olarak bilemiyoruz. Özellikle KOBİ ölçekli firmalarımızın, böylesine derin bir konuda el yordamı ile yönlerini tayin etmesi beklenen faydayı sağlamayacaktır. Başta Antalya iş dünyası olmak üzere kentin ve konunun tüm güçlü paydaşlarını bir çatı altında birleştirip uygulanabilir, katma değer üretimini artıracak projeler üretip hem toplam faydayı hem de farkındalığı artırmak istiyoruz” dedi.
Ortak akıl
Proje ile Antalya’nın sürdürülebilir kalkınma alanında daha iyi bir noktaya geleceğine dikkat çeken ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Öncelikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’a projemize destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kobiler yapay zeka farkındalığı ile birlikte rekabet ortamında daha iyi bir konuma gelebileceklerdir. Avrupa Birliği Brüksel zirvesi tarafından son açıklanan raporda da yapay zeka ve dijital dönüşüm üzerine özellikle durulduğunu görüyoruz. Yapay zeka ile dijital dönüşümün ekonomimize güç katmasını istiyoruz. Ortak akılla gerçekleştirecek olduğumuz bu proje ile Antalya’mız sürdürülebilir kalkınma anlamında daha iyi bir noktaya gelecektir. Bilim ve aklın ışığında, bu inisiyatifin değerli üyemiz Prof. Dr. Şadi Evren Şeker ve Dr. Ali Cem Başarır’ın destekleriyle projenin Antalya ekonomisine katkı sağlayacak bir noktaya geleceği inancını taşıyorum. Antalya Bilim Üniversitesi işbirliği ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın da destekleri ile güzel sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.

Bölge ekonomisine katkı
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, bölgede dijital dönüşümün önemli bir aracı olan yapay zeka ile ilgili bu inisiyatife bölgedeki diğer üniversitelerin de dahil edilmesi gerektiğini; bu tür programların geliştirilerek kamu, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki bağı güçlendirecek örnek programlarla devam etmesi gerektiğini söyledi. BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de Kalkınma Ajanslarının 2020 yılı temalarından olan yönetim danışmanlığı ve verimlilik konusunda, KOBİ’lerin faydalanması gereken bir konu olan yapay zeka uygulamalarının bu konuda çalışmalara başlanılan ilk sektör olan uçucu yağ üretim sektöründe firmalara önemli katkısının olacağını düşündüğünü belirtti. BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan ise “Kobilerde Yapay Zeka İnisiyatifi olarak öncelikli görevimiz KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve yapay zekanın KOBİ’lerde hayata geçirilmesinin pratikte kolay uygulanabilirliğini, yalın örneklerle ortaya koyarak şirketlerin kapasite ve verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır. Antalya, Isparta ve Burdur illerimizdeki tüm üniversiteler ve iş dünyası birlikte ülke ve bölge ekonomisine katkı ve katma değer katmalıyız. Bu amaçla bir araya gelen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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