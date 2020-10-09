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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'yı nem bulutları kapladı

DHA

Antalya'yı nem bulutları kapladı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) NEM oranının yüzde 85'e ulaştığı Antalya'da oluşan nem bulutları nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmedi.
Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde ölçülen turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkları dünden itibaren düşmeye başladı. Bugün hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde nem oranı yüzde 85'e kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kenti nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları ve falezler gözden kayboldu. Kenti kuşbakışı gören Kepez ilçesindeki varyant başından bakıldığında ise denizi ve binaları görmek zorlaştı. Kent merkezinde zaman zaman bulutlar güneşin önünü kapatırken, iç kesimlerde bulunan ilçelerde ise gün boyunca yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-09 14:21:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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