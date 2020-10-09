Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 Norveçli villada yakalandı, 'Sarhoştuk' dediler (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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NORVEÇLİ 4 ŞÜPHELİ SERBEST

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 motosiklet çalan Norveç uyruklu Sandre G., Mathias N.J., Artjoms G. ve Jonas R., polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sandre G., Mathias N.J. ve Jonas R. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yurt dışı çıkış yasağı getirilen Artjoms G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-10-09 16:45:31



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