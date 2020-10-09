Serik'te orman yangını

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını orman ekiplerince yapılan çalışmayla 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Hacıosmanlar Mahallesi mezar mevkiinde nar bahçesi içindeki anız ve çalılık alanda başladı. Kısa sürede büyüyen yangında, yükselen alevi ve dumanı görenler, durumu orman işletme müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazözle 30 yangın işçisi sevk edildi. İşçilerin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-10-09 18:06:00



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