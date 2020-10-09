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Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu

DHA

Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, hemşire Hatice Soylu, yakalandığı koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördü. İyileşen hemşire Soylu, mesai arkadaşlarının alkışları arasında taburcu oldu.
Alanya'da özel bir hastanede çalışan hemşire Hatice Soylu, yurt dışından gelen misafirlerini yolcu etmesinin ardından rahatsızlandı. Koronavirüs testi yaptıran Soylu´nun sonucu pozitif çıktı. Hemen görev yaptığı hastanede tedaviye alınan hemşire Soylu, kısa sürede hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuştu. Taburcu olan Soylu, mesai arkadaşlarının alkışları, balonlar ve çiçeklerle taburcu edildi. 14 günlük karantina sürecini evinde geçirecek olan hemşire Soylu´nun taburcu olduğu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-10-09 19:18:30

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