Kumdan heykeller 2021 sezonunda bambaşka olacak

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ULUSLARARASI Antalya Kum Heykel Müzesi, koronavirüs salgını nedeniyle heykeltıraş sanatçıları gelemeyince, sezonu geç açtı. Kum heykel müzesinin 2021'e bambaşka bir görünümle gireceğini söyleyen müze direktörü Cem Karaca, hazırlıkların ocak ayında başlayacağını söyledi.

Koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açan Uluslararası Antalya Kum Heykel Müzesi, meraklılarını ağırlıyor. Pandemi nedeniyle yeni heykeller yapmak yerine 2019 yılının teması olan 'Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri'ni konu alan heykelleri restore ederek 2020 yılı yaz sezonuna girme kararı alan müze yönetimi, 2021 yılı temasının ocak ayında belirleneceğini, mart ayında da heykellerin yapımına başlanacağını belirtti. Gelecek yılki sezondan oldukça umutlu olduklarını anlatan müze direktörü Cem Karaca, yurt dışı pazarlarındaki hareketliliğin, 2021 yılında artarak süreceğini öngördüklerini söyledi.

Özellikle İngiltere, Almanya ve Avrupa pazarındaki erken rezervasyon yoğunluğu olduğunu aktaran Karaca, "Erken rezervasyonlar 2021 için bizi umutlandırıyor. Pandeminin aşısı önümüzdeki günlerde bulunduğu takdirde 2021'in, 2019 yılını aratmayacak yoğunlukta ve güzellikte geçeceğini ümit ediyoruz. Kum heykel müzesi gelecek yıla bambaşka bir görünümle girecek. Yeni konseptimiz için yurt dışından 40'ın üzerinde heykeltıraş sanatçısı Antalya'ya gelecek ve heykelleri yapacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-10-10 08:34:43



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