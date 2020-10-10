Kaynanasını virüs bulaştıracağı iddiasıyla öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynanasını virüs bulaştıracağı iddiasıyla öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi

DHA

Kaynanasını virüs bulaştıracağı iddiasıyla öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan Iraz M.'nin (83) yanında refakatçi olarak kalan damadı Hasan B. (51), iddiaya göre kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu kaynanasını yastıkla iki kez boğmak istedi. İkinci denemesi hastanenin güvenlik görevlisi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Hasan B., cinayete teşebbüsten tutuklandı. Hasan B., 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Olay, 16 Eylül günü saat 21.00 sıralarında, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi 4 bölümünde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan yüzde 55 görme engelli Hasan B., 15 yıldır baktığı kaynanası Iraz M.'yi 1 ay önce kızının evine gönderdi. 13 Eylül'de kadının üzerine sıcak su dökülünce hastaneye kaldırıldı. Kayınvalidesinin durumunu öğrenmek için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Hasan B., pandemi bölümüne kaldırılan Iraz M.'nin yanında refakatçi olarak kalmaya başladı. 16 Eylül günü Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini araması ile kayınvalidesinin koronavirüs olduğunu öğrenen Hasan B., 'Kaynanam sürekli öksürüyor. Virüsü bana da bulaştırmasından korkuyorum' diyerek, yanında kalmak istemedi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ FOTOĞRAFLADI
Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre kaynanasını yastıkla boğmaya çalıştı. Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kaynanasının yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti. Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., ertesi gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Hasan B. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hasan B.'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.
İddianamede, Hasan B.'nin solunum cihazına bağlı olarak Covid-19 tedavisi gören şikayetçinin yanında refakatçi olarak kaldığı belirtilerek, şöyle denildi.
"Olay günü şüpheli müştekinin yüzünü çarşafla örterek, yastığı da müştekinin ağzını kapatacak şekilde koymuştur. Bu durum doktor tarafından fark edilmiştir. Odadan çıkartılan şüpheli bir müddet sonra tekrar müştekinin tedavi gördüğü odaya girerek çarşafı yüzüne kapatıp, tekrar yastığı müştekinin ağzını kapatacak şekilde yüzüne koymuştur. Bu kez de hastanenin güvenlik görevlisi tarafından durum tespit edilip, fotoğraflama işlemi yapılmıştır. Çekilen fotoğrafta şüphelinin müştekinin yanında beklediği, müştekinin yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatmak sureti ile başında beklediğinin görüldüğü anlaşılmıştır. Şüphelinin tespit edilen duruma göre, iki kez yüzüne çarşaf örtüp, yastığı müştekinin ağzına kapattığı, böylece müştekiyi öldürmek istediği, zira Covid-19 hastası olan ve nefes almakta güçlük çeken, aynı zamanda kendini koruyamayacak müştekiye yönelik kısa aralıklarla iki kez bu şekilde nefes almasını önleyecek tarzda ağız ve burun kısmını kapatıp yastık koyma şeklindeki eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."
'KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA ÇARŞAFLA ÖRTTÜM'
Hasan B. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Kaynanama 15 yıldır bakıyorum. 6-7 yıldır eşim hasta olduğu için bizzat onunla ben ilgileniyorum. Olay günü kaynanamın virüslü olduğunu öğrenince yanında kalmak istemediğimi doktoruna telefonla söyledim. Ancak doktor 'O zaman kayınvalidenin ilaçlarını yazayım, al eve götür. Evde kendin bak' dedi. Ben de evde bakamayacağımı söyledim. Biz konuşma yaparken yanlışlıkla telefon kapandı. Kayınvalidem yatakta çıplak şekilde yatıyordu. Ayrıca sürekli öksürdüğü için kendimi de korumak amacıyla çarşafla alın hizasına kadar örttüm. Fakat yastığı yüzüne örtmedim. Kafasının üst kısmına doğru koydum. Sonrasında ben de virüs bulaşma ihtimaline karşı test yaptırdım ve ardından evime gittim" dedi.
Hastanede Covid-19 tedavisi gören Iraz M.'nin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hasan B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-10-10 08:41:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumdan heykeller 2021 sezonunda bambaşka olacak
YEREL HABERLER Kumdan heykeller 2021 sezonunda bambaşka olacak
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine ...
Serik'te orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Serik'te orman yangını/ Ek fotoğraflar
Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Serik'te orman yangını
YEREL HABERLER Serik'te orman yangını
Kaçak kesilen domuzların iç organları ormanda bulundu, muhtar isyan etti Yayılan kötü koku üzerine bölgeye gelen muhtar fark etti
YEREL HABERLER Kaçak kesilen domuzların iç organları ormanda ...
Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli rampası
YEREL HABERLER Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli ...
Motosiklet hırsızlığı yapan Norveçli 4 genç serbest kaldı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı yapan Norveçli 4 genç serbest ...
Antalya'da yüz yüze eğitim kararı uygulaması
YEREL HABERLER Antalya'da yüz yüze eğitim kararı uygulaması
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 Norveçli villada yakalandı, 'Sarhoştuk' dediler (2)
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 Norveçli villada ...
Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi
YEREL HABERLER Antalya SMMM üyelerine TÜRMOB Konkordato Komiserliği ...
Kaçak yaban keçisi avına 55 bin 554 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avına 55 bin 554 TL ceza
Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif
YEREL HABERLER Alanyaspor'da korona virüs testleri negatif
Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık yapınca tutuklandı
YEREL HABERLER Serbest bırakıldıktan 4 gün sonra yine hırsızlık ...
Kapalı çarşı esnafını bezdiren hırsızlar yakalandı Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, dört gün sonra motosiklet çaldı
YEREL HABERLER Kapalı çarşı esnafını bezdiren hırsızlar ...
Antalya'yı nem bulutları kapladı
YEREL HABERLER Antalya'yı nem bulutları kapladı
ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı
YEREL HABERLER ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım ...
Antalya’da tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
YEREL HABERLER Antalya’da tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare'ye Türk ...
CHP'li Aylin Nazlıaka: Başkan Böcek yeniden aramızda olacak
YEREL HABERLER CHP'li Aylin Nazlıaka: Başkan Böcek yeniden aramızda ...
Vali Yazıcı: "Vaka sayımız düşmeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Vaka sayımız düşmeye devam ediyor"
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Başkan Böcek tedaviye cevap veriyor" CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: "Başkanın direngen yapısı, yaşama sevinci en kısa zamanda aramıza dönmesini sağlayacaktır"
YEREL HABERLER AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan: "Başkan Böcek tedaviye ...
Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otelleri hakkındaki kötü ve asılsız yorumlarına tepki Otel satış temsilcisi Pınar Maden: "Türkiye otelciliğine yapılan bu saldırıyı onaylamıyor ve kınıyoruz" "Ermeni asıllı olduğunu düşündüğümüzü birkaç sosyal medya kullanıcısının asılsız ve gerçek dışı kötü yorumlarıyla karşılaştık"
YEREL HABERLER Ermeni sosyal medya kullanıcılarının Türk otelleri ...
Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X