Mahalle bekçilerinin güçlükle sonlandırdığı kavga kamerada



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir parkta akraba olduğu belirtilen kişiler arasında çıkan kavgaya mahalle bekçileri müdahale etti. Bekçilerin havaya ateş açtığı kavga, güçlükle sonlandırıldı. Kavga anı, kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta akraba olduğu belirtilen iki kişi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra yakınları da dahil oldu. Bölgede bulunan mahalle bekçileri, taraflara müdahale etti. Tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf eden bekçilerden biri, havaya iki el ateş etti. Kavga edenleri ayırmaya çalışanlar arasında 2 kadının da olduğu görüldü. Parka köpeğini gezdirmeye gelen bir kişi de kavganın ortasında kaldı. Bekçiler kavgayı güçlükle ayırırken, bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi.

Kavga anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-10-10 09:58:29



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