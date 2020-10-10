Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Antalya’nın Aksu ilçesinde sera atıklarını temizlediği sırada devrilen traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Yusuf İsmet Mekik’in (56) sera atıklarını temizlediği sırada bindiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Mekik, çevredekilerin yardımıyla aracın altından kurtarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mekik’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli ve 2 çocuk babası çiftçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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