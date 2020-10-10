Parktaki kavga, bekçinin havaya ateş açmasıyla sonlandı

Antalya’da bir parkta akraba oldukları belirtilen ve çevredekilerin de karıştığı kavga, bekçilerin havaya ateş açmasıyla sonlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akraba oldukları belirtilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü olaya akrabanın yakınları da dahil oldu. Bu sırada devriyede olan mahalle bekçiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf eden bekçilerden birisi, havaya iki el ateş etti. Bu sırada köpeğini gezdirmeye gelen bir kişi de kavganın ortasında kaldı. Bir süre sonra bekçilerin müdahalesiyle sonlanan kavgada, polis ekipleri de destek olarak olay yerine geldi.

Kavga anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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