Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 2 grup arasında çıkan kavgada, Osman Elvan (25) bıçaklanarak öldürüldü. Darbedilen arkadaşı Ahmet Demirel (22) hastanede tedaviye alındı. Polis, 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga, saat 00.30 sıralarında Gökçay'daki mesirelik alanda yaşandı. Osman Elvan ve Ahmet Demirel, beraberlerinde N.B., H.B. ve K.K. adlı kadınlar bulunan H.B. ve M.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında karşı gruptaki 2 erkekten biri olan H.B., Osman Elvan'ı bıçakla yaraladı. M.Ç. ise Ahmet Demirel'i darbetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Osman Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Demirel ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis 3'ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ali ÇEVİKBAŞ

2020-10-10 12:33:19



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