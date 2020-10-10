Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı Hamdi Murat Urlu güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı Hamdi Murat Urlu güven tazeledi

İHA

Ak Parti Korkuteli 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı Hamdi Murat Urlu güven tazeledi

Ak Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları 6’ıncı olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gerçekleşende kongrede AK Parti Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu yeniden seçildi.
Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Korona virüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün kongre için gönderdiği mesajlar okundu. Daha sonra kongreye katılanlara hitap eden AK Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu, “Ak Parti kurulduğundan bu yana bizim için sadece bir parti değil aynı zamanda bir başkaldırı, yürüdüğümüz bu kutlu yolda hepimize yön gösterici olmuştur. Bizler bu partide olduğumuz süre boyunca zalimlerin karşısında durmayı, Kabille Habil’in kavgasında Habil’in yanında olmayı, hak ile batıl mücadelesinde her zaman haktan yana olmayı, haçlı zihniyetine karşı İslam’ın sancağını ne olursa olsun bırakmamayı öğrendik. Asırlardır Tuna’dan Fırat’a uzanan destanımıza, yenilerini ekleyecek liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la aynı davaya baş koymak da bu asrın bize bir hediyesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, yaşatan ve onunla birlikte yaşayan aziz şehitlerimizin, , nenelerimizin ruhuyla savaşmayı bir borç biliriz” dedi.
Başkan Urlu’nun ardından konuşan AK Parti Korkuteli ilçe Başkanı Kemal Sancaktar ise, Hamdi Murat Urlu’ya görevinde başarılar dileyerek, Korkuteli için hizmete bugüne kadar görev alan diğer başkanlar gibi yeniden seçilen başkan Urlu ile birlikte layıkıyla devam edeceklerini söyledi.
Kongrede Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Gençlik kolları il Başkanı Ali Bayram Doğan, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse konuşma yaptılar.
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, siyaseti besleyen gençlik kolları ve kadın kolları olduğunu belirtti. Gençleri çok fazla önemsediğini kaydeden Köse, “ TBMM’ye baktığımızda birçok arkadaşım geçmişinde ya gençlik kollarında ya da kadın kollarında görev almış. Bunu başarabilen tek parti AK Partidir. Gençlere en büyük önemi veren parti Ak Parti’dir. Ak gençlik bu ülkenin zenginliği ve dinamizminin kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına gençlik kolları başkanı olarak başlamasından dolayı her zaman gençlere kulak verdi, sözüne değer verdi, siyasetin öznesi olarak gördü. Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlik olarak borcumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri büyük bizlerde bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefi olmayan insanların ulaşacağı bir yeri yoktur.2023,2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gençler olarak söz veriyoruz” dedi.
Gençlik kolları kongresine AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Gençlik kolları il Başkanı Ali Bayram Doğan, Korkuteli ilçe başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe yönetimi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tülay Yıldız, geçmiş dönemlerde AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev alan partililer, çevre il ve ilçelerden gelen partili yöneticiler ile üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı. Kongre sonrası AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu’ya mazbatasını verdi.
AK Parti Korkuteli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Ali Gökçe, Emre Giliğ, Fahrettin Okutan, Fatih Çay, İsmet Arslan, Mehmet Aydemir, Fatih Kuyucu, Mehmet Küçükkarasucu, İsmet Arslan, Mustafa Kaşlı, Mehmet Kara, Osman Çetin, Suat Ünal, Tunahan Atik, Emre Yorulmaz, Yusuf Karamanlar, Zübeyir Toklu, Yasemin Özer, Hilal Şebekli.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan Böcek'in yoğun bakım tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in yoğun bakım tedavisi sürüyor
Finike Belediyesi öğrencilere tablet dağıttı
YEREL HABERLER Finike Belediyesi öğrencilere tablet dağıttı
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir"
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor "Son ...
Balıkçılar, ağlarına takılan vatozu denize saldılar
YEREL HABERLER Balıkçılar, ağlarına takılan vatozu denize saldılar
Devrilen traktörün altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalıp öldü
Parktaki kavga, bekçinin havaya ateş açmasıyla sonlandı
YEREL HABERLER Parktaki kavga, bekçinin havaya ateş açmasıyla ...
Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sera atıklarını temizlerken traktörün altında kalan ...
Kumluca’da ilk zeytinyağı sıkımı gerçekleştirildi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Dünya pazarlarında markalaşma şart”
YEREL HABERLER Kumluca’da ilk zeytinyağı sıkımı ...
Muratpaşa’nın milli gururu Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın milli gururu Avrupa Şampiyonası’na ...
Mahalle bekçilerinin güçlükle sonlandırdığı kavga kamerada
YEREL HABERLER Mahalle bekçilerinin güçlükle sonlandırdığı kavga ...
'Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir'
YEREL HABERLER 'Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir'
Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince drona yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetine el konulan sürücü kırmızı ışıkta geçince ...
Kaynanasını virüs bulaştıracağı iddiasıyla öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Kaynanasını virüs bulaştıracağı iddiasıyla öldürmeye ...
Kumdan heykeller 2021 sezonunda bambaşka olacak
YEREL HABERLER Kumdan heykeller 2021 sezonunda bambaşka olacak
Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine ...
Serik'te orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Serik'te orman yangını/ Ek fotoğraflar
Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Serik'te orman yangını
YEREL HABERLER Serik'te orman yangını
Kaçak kesilen domuzların iç organları ormanda bulundu, muhtar isyan etti Yayılan kötü koku üzerine bölgeye gelen muhtar fark etti
YEREL HABERLER Kaçak kesilen domuzların iç organları ormanda ...
Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli rampası
YEREL HABERLER Bedensel engelli vatandaşın evine özel engelli ...
Motosiklet hırsızlığı yapan Norveçli 4 genç serbest kaldı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı yapan Norveçli 4 genç serbest ...
Antalya'da yüz yüze eğitim kararı uygulaması
YEREL HABERLER Antalya'da yüz yüze eğitim kararı uygulaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X