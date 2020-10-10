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Vali Yazıcı: "Örtü altı üretimde ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz." "Bu konuda Antalya da potansiyel yüksek. Bu potansiyelimizi üretime dökerek tarım ürünlerindeki gelirimizi arttırabiliriz.”

İHA

Vali Yazıcı: "Örtü altı üretimde ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz." "Bu konuda Antalya da potansiyel yüksek. Bu potansiyelimizi üretime dökerek tarım ürünlerindeki gelirimizi arttırabiliriz.”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca’da oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Seracılığın Kumluca da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Bu gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropik meyveyi bu konuda deneyebiliriz." dedi.
Bölgedeki sorunlar ve çalışmalarla ilgili konuşulan toplantıya Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ve sivil toplum kurulu başkanları katıldı.
Toplantıya katılan oda başkanları, pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıları ve bölge sorunlarını dile getirerek bu sıkıntıların giderilmesi için çözüm istediklerini ilettiler.
Şehre Faydalı Olmak İçin Buradayım
Şehirdeki sorunları çözebilmek adına oda yöneticileriyle sık sık bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Vali Yazıcı, “İş hayatım boyunca hep “Ben ne yapabilirim?” sorusunun cevabını aradım. Kendi yetkilerimle milletimize nasıl faydalı olurum mantığıyla çalıştım. Şehrime hizmet etmek için faydalı olmak için buradayım. Başta sizin gibi şehrin ekonomisine büyük destek olan iş insanlarıyla, Sivil Toplum kuruluşlarıyla, Siyasi kuruluşlarla, halkın seçtiği temsilcilerle beraber şehri en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Kendi düşüncem bu tür kuruluşlar şehrin röntgenini en iyi çeken kuruluşlardır. Bir mahalledeki bakkalın o mahallenin bütün hareketliliğini, zorda olan ve keyfi yerinde olanı en iyi bilen kişi olduğunu biliyorum. Bu tür esnaflarımızla iletişim halinde olmamak günümüz yöneticisi için dezavantaj. Şehrin dinamiklerinin ne dediğini önemsiyorum. İki buçuk milyonluk bir şehrin sesine, esnaf kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri’yle kulak verdiğimi, onlara ulaşabildiğimi düşünmekteyim. İnşallah turizmin başkenti Antalya’mızda da ortak akıl üreterek, şehrin dinamikleriyle etkileşim kurarak hep birlikte şehri yönetmeye çalışacağız.” diye konuştu.

Geleceğimiz Eğitime Verdiğimiz Önemle Şekillenir
Dünyadaki herşeyin merkezinin insan olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Her şeyin merkezinde olan insanın eğitimi, yetişmesi çok önemli. Eğitim bizim geleceğimizdir. Geleceğimiz eğitime verdiğimiz önemle şekillenir. Çalıştığım bütün şehirlerde eğitim önceliğim oldu. Sivil Toplum kuruluşları olarak okullara gidip kendinizi zanaatınızı anlatıp onlara rol model olmalısınız.” diyerek sivil toplum kuruluşlarından eğitime destek olmalarını istedi.

Antalya İçin 3 T Önemli
Vali Yazıcı, “Turizm ve tarımın başkenti Antalyamız ayrıca önemli bir de ticaret merkezi. Bizim için bu 3 T olmazsa olmazımız. Daha önce çalıştığım Balıkesir'de de tarım ve hayvancılık vardı. Hayvancılık buradan ilerideydi ama tarım burada çok daha ileride. En temel ihtiyaçları tarımdan ve hayvancılıktan üretiyoruz. Dolayısıyla birbirine bağlı bu 3 T’yi desteklemeye devam edeceğiz.

Tarımda Çeşitlilik Sağlayarak Dünya Pazarında Yeni Ürünlerle Yer Bulmalıyız
Seracılığın Kumluca da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Bu gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropik meyveyi bu konuda deneyebiliriz. Gazipaşa ve Alanya’da bazı yerleri gezdim. Bu konuda Antalya da potansiyel yüksek. Bu potansiyelimizi üretime dökerek tarım ürünlerindeki gelirimizi arttırabiliriz.” dedi.

Sanat Eseri Özelliğinde Mimari Yapılarımız Olmalı
Şehrin turizm potansiyeli için mimarisinin de önemli olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, “Kumluca yeni yapılaşan bir bölgemiz. Bu sebeple mimarisi önem arz ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde beş yıl genel sekreterlik yaptım. Göreve başladığımda teknik ekiple bir toplantı yaptık.Mimari ile ilgili konuşurken arkadaşlara “Ben önünde fotoğraf çektirilecek binalar istiyorum” dedim. “Nasıl?” diye şaşırdılar. Öyle binalar yapmalısınız ki insanlar bu binaların önüne geldiğinde durup fotoğraf çektirsinler dedim. Bu konuyu önemsiyorum. Barcelona şehri mimarisiyle örnek bir şehir. Sırf şehrin mimari yapısını görmek için bile çok sayıda ülkelerden turist gelmekte. Bunu biz de başarabiliriz. Binalarımızın iç ve dış mimarisi sanat eseri özelliği taşıyacak estetiğe ve kullanıma sahip olmalı.İşte o zaman yeni mimari yapılarımızla da turizme katkı sağlarız."ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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