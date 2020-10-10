Kayalıklardan düşen turiste 6 saatlik nefes kesen kurtarma operasyonu 50 metrelik sarp kayalıklardan güçlükle çıkartılabildi Ukraynalı turist 50 metrelik derinlikten 2 saatte yukarı çekilebildi

Antalya’da arkadaşıyla denize inmek istediği kayalık alanda ayağının yaralanması sonucu mahsur kalan Ukrayna uyruklu erkek turist itfaiyenin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. 50 metrelik sarp kayalık alanda yapılan kurtarma çalışması drone ile havadan da görüntülendi.

Olay, sabah saat 09.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Akyarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentteki bir otelde tatil yapan Ukrayna uyruklu iki erkek turist, denize girmek için Akyarlar mevkiine geldi. 2 arkadaş yaklaşık denize yüz metre yükseklikteki kayalık alandan sahile ulaşmak için yürümeye başladı. Sarp kaya ve makilik alandan yaklaşık 50 metre iniş yapan iki arkadaştan Vitariy Mironovic’in(33)ayağı düşmesi sonucu yaralandı. Yürüme kabiliyeti olmayan ve üzerlerinde telefon bulunmayan arkadaşlardan birisi yardım çağırmak için yakındaki bir kamp alanına ulaştı. Kamp alanından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinden bir er, ilk olarak güvenli noktadan yaralı turistin yanına ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Yeri belirlenen turisti çıkarmak için kurtarma çalışması başladı. Şahsın yanına ulaşan ve aradaki iletişimi sağlayan bir itfaiye eri sıcak nedeniyle kalın kamuflajının içinde fenalaştı. Fenalaşan itfaiye eri, arkadaşları tarafından yukarı çekildi. Ambulansta tedavisi yapılan itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Koruyucu bariyerlere halatlarla kurtarma sistemi kuran ekipler, yaralı turistin yanına bir kez daha ulaştı. İstediği suda verilen turist, beline bağlanan halatlar yardımıyla yanındaki itfaiye eriyle birlikte yaklaşık 2 saatte yukarı çekildi. Yaralı şahsın arkadaşı da yukarı gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Durumunun iyi olduğu belirlenen Ukraynalı turist, kendisini kurtaran ekibe teşekkürlerini sundu.

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