Okula başlayacak çocuklar, sahili doldurdu



Semih ERSÖZLERAslı DURANNamık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili´nde tatilcilerden bazıları güneşlendi, bazıları ise denize girdi. Yoğunluğun yaşandığı sahilde, hafta başında okula başlayacak çocuklar da doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı tatilciler, sahilleri doldurdu. Hafta başında, yüz yüze eğitimin kısmen başlayacak olması nedeniyle tatile gelen aileler, çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Tatilin son günlerinde plaja gelen çocuklar kumsalda oynayıp, denizde yüzerek doyasıya eğlendi.

Kentte yerleşik olarak yaşayan Rusların olduğu bölgedeki Konyaaltı Sahili'nde ise neredeyse Türk vatandaşı yoktu. Sahile gelen tatilcilerin bir kısmı denize girerken, bir kısmı ise güneşlenmeyi tercih etti. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, önümüzdeki hafta da havaların bu şekilde devam etmesi bekleniyor.

Okula başlayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Remzi Yaman Kumbasan (9), "Denize geldiğim için harika hissediyorum. Hayalim dayımla birlikte burada yüzmekti, ama o çalıştığı için dedemle birlikte geldim. Okula 1 hafta sonra başlayacağım" dedi.

Düzce'den Antalya'ya tatile gelen Zeki Demir, "Artık tatilimizi bitirmek üzereyiz. Bir hafta sonra Düzce'ye döneceğiz. Torunum da okula başlayacak. Eğitimlerine online devam ediyorlar. Bizim de tatilimiz bitmek üzere. Burada olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neslihan Yetkin, "Oğlum Eren anaokuluna 2 hafta önce başlamıştı. Biraz tereddüt ettik ama bir sorun olmaz inşallah. Sınıfları 10 kişilik zaten. Evde durmaktan hem onlar hem biz de bunalmıştık. Bizim için de onlar için de iyi oldu. Hafta sonu fırsat bularak çocuklar ve annemle birlikte hem kahvaltı hem de yüzmek için sahile geldik" şeklinde konuştu.

SERİK SAHİLLERİNDE YABANCI TURİSTLER

Serik'e bağlı Belek ve Kadriye sahillerinde de yoğunluk yaşandı. Daha çok yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahile gelenler güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Turistlerden kimi güneşlenmeyi kimi de denize girmeyi tercih etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURANNamık Kemal KILINÇ

2020-10-10 14:57:47



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