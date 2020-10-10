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Konyaaltı’nda okullarda pandemi önlemleri Okullar AÜ tarafından üretilen ve Virüse karşı 7 güne kadar etkin koruma sağlan “Nanofob” isimli sıvı ile dezenfekte edildi

İHA

Konyaaltı’nda okullarda pandemi önlemleri Okullar AÜ tarafından üretilen ve Virüse karşı 7 güne kadar etkin koruma sağlan “Nanofob” isimli sıvı ile dezenfekte edildi

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından geliştirilen virüs, bakteri, mantar gibi mikro organizamalara karşı 7 güne kadar yüzde 99,99 oranında etkin koruma sağlayan “Nanofob” isimli sıvı ile okullarda dezenfekte çalışması başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar ile 12 Ekim Pazartesi günü itibariyle okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2,3,4 ve 8 ile 12’nci sınıflar da yüz yüze eğitimöğretime açılıyor. Tedirgin olan ailelerin içini bir nebze olsun rahatlatacak müjde ise Konyaaltı Belediyesi’nden geldi. Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi tarafından geliştirilen ve yüzeylerdeki virüs, bakteri ve mantarlara karşı içeriğinde iyonik nano gümüş ile 7 güne kadar etkin koruma sağlayan ‘Nanofob’ isimli sıvı ile okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Yüzeylerde 7 gün boyunca yüzde 99, 99 oranında koruma sağlayan ‘Nanofob’ isimli sıvı dezenfektan ile bakteri, mantar ve virüsü tamamen bitirmeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, bu çalışmanın ilk uygulamasını, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç ve ekibinin önderliğinde Konyaaltı Anadolu Lisesi’nde yaptı.

7 gün boyunca yüzde 99,99 koruma
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Doç. Dr. Esin Akarsu ve Doç. Dr. Murat Akarsu gibi isimlerin yer aldığı ekiple birlikte geliştirilen “Nanofob” isimli sıvı dezenfektan hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ömer Kesmez, “Ürünümüz iyonik nano gümüş içeriyor. İyonik gümüşle yüzeye gelen virüs, bakteri, mantar varsa onu yok ediyoruz. Geliştirdiğimiz çözelti, yüzeyde bir film tabaka oluşturuyor. Bu tabaka çevreye yayılan mantar, bakteri, virüsün tutunmasını engelliyor. Tutunması zor, tutunsa da yok edecek ajanımız iyonik gümüş. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniğinde ürünü test ettik ve sıvının bakteri, mantar ve virüse karşı yüzde 99,99 koruma sağlandığını gördük.” diye konuştu. Ayrıca sıvının bilgisayarlarda, cep telefonlarında, maskelerde de kullanılabildiğini anlatan Doç.Dr. Kesmez, ürün sıkıldığında 7 güne kadar etkin koruma sağladığının altını çizdi.

Türkiye'de ilk
“Teknokent'te 2006'dan bu yana antimikrobiyal projeler üzerinde çalışan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Doç. Dr. Esin Akarsu, Doç. Dr. Murat Akarsu, Doç. Dr. Ömer Kesmez ile lisansüstü öğrencileri Eylül Odabaş, Tuğçe Kuruca, Gizem Sivri ve Başak Aslıhan Bağcı'dan oluşan ekip, yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı sıvı geliştirmek için çalışma yaptı.” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu çalışma ile Türkiye’de özellikle okullarda pandemi endişesinin belki de ortadan kalkacağını söyledi. Bu denli önemli bir antiviralin ilk uygulayıcısı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Semih Esen, Konyaaltı Anadolu Lisesinde uygulamasını yaptıkları antiviral özellikli sıvı dezenfektanın beklenildiği gibi sonuç vermesi halinde ilçe genelinde tüm okullarda uygulamasını yapacaklarını kaydetti. Semih Esen amaçlarının öğretmen ve öğrencilere güvenli bir ortam sunmak, velilerin endişesini bir nebze olsun gidermek olduğunu söyledi.

Uygulama hakkında teknik bilgi veren Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özgür Bülent Yalçın ise şöyle konuştu, “Yüzey kaplayan bir dezenfektan madde ile bu gün bir deneme yaptık. Yüzeylerde film tabakası oluşturan bu sıvı ile mikro organizma içeren unsurlardan öğrenci ve öğretmenlerimizi korumayı hedefliyoruz. Bu film tabakası antiviral özelliği olduğu için uzun süre etkisini devam ettirecek. Konyaaltı Belediyesi olarak bu gün Antalya’da ve de Türkiye’de ilk kez AÜ işbirliğiyle bunu denedik. Bunun sonuçlarına göre de gerekirse bütün okullara bu uygulamayı yapıp çok daha güvenli şekilde öğrencilerimizin derslerini devam etmesini sağlayacağız.”

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