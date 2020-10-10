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Duygu Çelikten'in cesedini, 2 kardeş 10 bin liraya gömmüş (2)

DHA

Duygu Çelikten'in cesedini, 2 kardeş 10 bin liraya gömmüş (2)


TUTUKLANDILAR
Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in cansız bedenini, tutuklanan katil zanlısı sevgili Veli Ünder'in 2 kardeşe 10 bin TL'ye gömdürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlerin işlemleri tamamlandı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-10-10 19:37:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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