Duygu Çelikten'in cesedini, 2 kardeş 10 bin liraya gömmüş (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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TUTUKLANDILAR

Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in cansız bedenini, tutuklanan katil zanlısı sevgili Veli Ünder'in 2 kardeşe 10 bin TL'ye gömdürdüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlerin işlemleri tamamlandı. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-10 19:37:51



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