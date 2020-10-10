Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 1

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Milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalyaspor ile Denizlispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 11'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat, Mert, Naldo, Ersan, Veysel, Nuri, Sam, Podolski, Ufuk, Orgill ve Imeri 11’yle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmadı ve devre 00 sona erdi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Mesanovic ile öne geçen Yukatel Denizlispor’a Antalyaspor 88. dakikada Jahovic’in penaltı vuruşuyla yanıt verdi. Karşılaşmanın 90 dakikası 11’lik eşitlikle sona erdi.

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