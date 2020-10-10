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Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu Korona virüs gölgesinde gerçekleşen festivalde En İyi Film Ödülü'nün sahibi Azra Deniz Okyay’ın yönettiği "Hayaletler" oldu “Hayaletler” 5 ödülle gecede en fazla ödül alan film oldu Sanatçılar ödüllerini görevlilerin getirdiği kutuların içinden aldı

İHA

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu Korona virüs gölgesinde gerçekleşen festivalde En İyi Film Ödülü'nün sahibi Azra Deniz Okyay’ın yönettiği "Hayaletler" oldu “Hayaletler” 5 ödülle gecede en fazla ödül alan film oldu Sanatçılar ödüllerini görevlilerin getirdiği kutuların içinden aldı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nün sahibi, Azra Deniz Okyay’ın yönettiği "Hayaletler" oldu. Hayaletler, geceye 5 ödüle damga vurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşen festival, kapanış galası ve geleneksel ödül töreniyle sona erdi. Korona virüs önlemleri kapsamında tören, açık havada Cam Piramit yerleşkesinde kurulan ‘Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’nda gerçekleşti. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal, jüriler Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel, Zeynep Oral, filmleri festivalde yarışan yönetmen ve oyuncular katıldı.

Ödüller kutuda verildi
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altın Portakal Film Festivali Başkanı Muhittin Böcek, gördüğü Covid19 tedavisi nedeniyle festivale katılamadı. Törende Böcek’in geçen seneki festivalde yaptığı konuşmasına da yer verildi. Gecede ödüller pandemi nedeniyle elden ele verilmeyerek, görevlilerin kutunun içinde getirdiği ödülleri sanatçılar kendileri aldı.
Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın sunuculuk yaptığı ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, geçen yıl özüne dönen festivali bu yıl korona virüs gölgesinde gerçekleştirdiklerini kaydetti. İçinde bulunulan şartlar nedeniyle festivalde değişikliklere gittiklerini ifade eden Tuncer, “Gösterimler Yıldızların Altın'da gerçekleşti. 1 hafta boyunca sinemanın kalbi Antalya’da attı. Nice Altın Portakallı yıllar dileğiyle bugün ödül alacakları tebrik ediyorum. Başkanımız Muhittin Böcek’in sözleriyle sonlandırıyorum” dedi.

"Zor günler yaşadık"
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ise, her şeyin birlikte güzel olduğunu söyledi. Festivalin başladığı ilk günden bugüne zor günler yaşadıklarını dile getiren Hacıarifoğlu, “Festival olsun olmasın sanatçının bir yıllık beklentisini söndürmemeye çalıştık. Festivali özüne döndüren, halkla buluşturan Başkanımız Böcek’e, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Bir müzemiz olacak. İnşallah yaşanan tüm gelişmeleri 58. Antalya Film Festivali’nden Başkanımız Muhittin Böcek festivalin açılışında yapılanların müjdesini verecektir” diye konuştu.

“Çok zorlanmadık”
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal, bütün filmlerin zamandan yapılmış bir mozaik olduğunu belirtti.
İyi filmlerin insanın kalbinde kıvılcımlar çaktırdığını ve ataş yaktığını ifade eden Kesal, "57.’si yapılan festivalde jüri olarak görev aldık. Jüriler özneldir. Çoğu ilk kez orada bir araya gelir. Bizim jürimiz hazırlıklıydı. Bu filmlerden önce ortak bir kavram anlayışı geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ödüller boyunca cesaret kelimesi önemliydi ve biz cesaretten yana tavır almak istedik. İşaret ettiğimiz filmlerin daha sonra üzerine konuşulan, merak edilen, ödül alan herkesin bir sonraki işinin, merak edilen işler olmasını istedik. Çok zorlanmadık, hatta hiç zorlanmadık. Kararları oy birliğiyle aldık. Gönül rahatlığıyla, oy birliğiyle verdik. Sinema ağır bir emekle oluşturulan zahmetli bir şeydi. Ödül alamayan arkadaşlarım içinde dünyanın sonu değil. İyi film yapmaya sinema ile dünyayı anlamlı hale getirmeye, kıvılcımlar çaktırmaya devam edecekler” diye konuştu.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödül alan film ve isimler şöyle:
"En İyi Film: Hayaletler (Azra Deniz Okyay, Dilek Aydın)
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Çatlak (Fikret Reyhan, Nizam Reyhan)
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Kumbara (Ferit Karol)
En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay (Hayaletler)
Cahide Sonku Ödülü : Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik (Dirlik Düzenlik)
En İyi Senaryo: Tunç Şahin (İnsanlar İkiye Ayrılır)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)
En İyi Müzik: Greg Dombrowski (Gölgeler İçinde)
En İyi Kurgu: Ayris Alptekin (Hayaletler)
En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan (Gölgeler İçinde)
En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay (Çatlak)
En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Gelincik)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim (Hayaletler), Nezaket Erden (İnsanlar İkiye Ayrılır)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir (Hayaletler)
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Gölgeler İçinde (Erdem Tepegöz)
FilmYön En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)
Ulusal Belgesel Film Yarışması
En İyi Film: Maddenin Halleri (Deniz Tortum)
Jüri Özel Ödülü: Mimaroğlu (Serdar Kökçeoğlu)
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması
En İyi Film: Mamaville (Irmak Karasu)
Jüri Özel Ödülü: Binbir Gece Masalları (Mahsum Taşkın)
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması
En İyi Film: Nereye Gidiyorsun, Aida? (Jasmila bani)
En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi (En Uzun Gece)
En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman (200 Metre), Salim Daw (Gaza Mon Amour)
En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork (Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık)"

“Engellerle karşılaştım”
En iyi Yönetmen Ödülü'nü alan "Hayaletler" filminin yönetmeni Azra Deniz Okyay, “Bu kadar değerli sanatçılardan ödülü almak çok büyük gurur. Sektörde çok zorlanarak geldim, kadın olduğum için engellerle karşılaştım. Kadın hikayelerini topluma gösterebildiğim için çok mutluyum. Anneme teşekkür ediyorum” dedi.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise iki oyuncu paylaştı. "Hayaletler" filmindeki rolü ile Nalan Kuruçim, "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmi ile de Nezaket Erden ödülün sahibi oldu.

“Moral oldu”
Törende duygulanan Nezaket Erden, ilk defa bir filmle bir festivale katıldığını söyleyerek, “Ödül benim için çok anlamlıydı. Zor bir dönemden geçmiştik ailecek. Çok iyi moral oldu bana ve babama" diye konuştu.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Çatlak’ filminin tüm kadın oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay aldı. Ödülü doğum gününde aldığını ifade eden Gülçin Kültür Şahin, 10 yaşından beri bu anı beklediğini belirterek, heyecandan ve mutluluğundan ağladı.
Tören, ödül alan sanatçıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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