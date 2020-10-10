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Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu

DHA

Altın Portakal'a kadınlar damga vurdu


Aslı DURANSemih ERSÖZLERİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Altın renkli Venüs heykelleri koronavirüs nedeniyle özel kutu içinde sahiplerini buldu. Ulusal kategoride toplam 14 kadın ödülün sahibi oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 'En İyi Film Ödülü'nü 'Hayaletler' filmi aldı. 'Hayaletler' festivalde 5 ödül birden kazandı.
Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanışı ve ödül töreni koronavirüs gölgesinde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin kapanışı, koronavirüs nedeniyle açık havada gerçekleşti. Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması´ndaki festivalin kapanış ödül törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal, jüriler Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel, Zeynep Oral, filmleri festivalde yarışan yönetmen ve oyuncular katıldı. Törene gelen sanatçılar kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altın Portakal Film Festivali Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü için festivale katılamadı.
FESTİVAL KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE GEÇTİ
Ulusal ve uluslararası yarışmaların kazananlarının açıklanacağı Kapanış ve Ödül Töreni'nde ilk olarak hastanede tedavi gören Başkan Muhittin Böcek´in geçen seneki festivalde yaptığı konuşmasına yer verildi. Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın sunduğu Ödül Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Festival İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer ise "Geçen yıl özüne döndüğümüz festivali koronavirüs gölgesinde geçirdik. İçinde bulunduğumuz şartlar neticesinde festivalde değişiklikler yaptık. Gösterimler yıldızların altında gerçekleşti. 1 hafta boyunca sinemanın kalbi Antalya'da attı. Nice Altın Portakal´lı yıllar dileğiyle bugün ödül alacakları tebrik ediyorum" dedi.
'HER ŞEY BİRLİKTE ANLAMLI'
Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, "Her şey birlikte güzel, birlikte anlamlı. Festivalin başladığı ilk günden bugüne zor günler yaşadık. Sanatçının 1 yıllık beklentisini söndürmemeye çalıştık" diye konuştu.
'KARARLARI OY BİRLİĞİYLE ALDIK'
İyi filmlerin insanın kalbinde kıvılcımlar çaktırdığını ve ataş yaktığını ifade eden Ercan Kesal, "57´ncisi yapılan festivalde jüri olarak görev aldık. Jüriler özneldir. Çoğu ilk kez orada bir araya gelir. Bizim jürimiz hazırlıklıydı. Bu filmlerden önce ortak bir kavram anlayışı geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ödüller boyunca 'cesaret' kelimesi önemliydi ve biz cesaretten yana tavır almak istedik. İşaret ettiğimiz filmlerin daha sonra üzerine konuşulan, merak edilen, ödül alan herkesin bir sonraki işinin, merak edilen işler olmasını istedik. Çok zorlanmadık, hatta hiç zorlanmadık. Kararları oy birliğiyle aldık. Gönül rahatlığıyla, oy birliğiyle verdik. Sinema ağır bir emekle oluşturulan zahmetli bir şeydir. Ödül alamayan arkadaşlarım için de dünyanın sonu değil. İyi film yapmaya sinema ile dünyayı anlamlı hale getirmeye, kıvılcımlar çaktırmaya devam edecekler" dedi.
ALTIN PORTAKAL'IN SAHİPLERİ
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'nü kazanan 'Binbir Gece Masalları'nın yönetmeni Mahsum Taşkın sağlık çalışanı olması nedeniyle ödülünü ekip arkadaşı aldı.
Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'nü 'Mimaroğlu' film yönetmeni Serdar Kökçekoğlu aldı. 
En İyi Belgesel Filmi Ödülü'nü Deniz Tortum'un yönettiği 'Maddenin Halleri' filmi adına Anna Maria Aslanoğlu aldı.
Ulusal Uzun Metraj Film En İyi Yönetmen Ödülü'nü Erdem Tepegöz, yönettiği 'Gölgeler İçinde' filmiyle aldı. Aynı film SİYAD Ödülü'ne de layık görüldü.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Emrah Özdemir 'Hayaletler' filmiyle aldı.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Kadın oyuncuları Nalan Kuruçim 'Hayaletler' filmi ve Nezaket Erden 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filmiyle aldı. Ödülünü ağlayarak alan Nezaket Erden, ailecek zor günlerden geçtiklerini ve ödülünü babasına armağan ettiğini belirtti.
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü 'Gölgeler İçinde' filmiyle 'Armen Gharzaryan'a verildi. Gharzaryan'ın ödülünü ekip arkadaşı aldı.
En İyi Kurgu Ödülü'nü Ayris Alptekin'in kurguladığı 'Hayaletler' filmi kazandı.
En İyi Müzik Ödülü, 'Gölgeler İçinde' filminde Greg Dombrowski'ye verildi.
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü 'Gölgeler İçinde' filmiyle Hayh Kırakosyan elde etti.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Gelincik' filmiyle Ahmet Mümtaz Taylan aldı.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 'Çatlak' filminin tüm kadın oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay'a verildi. Ödülü doğum gününde aldığını belirten Gülçin Kültür Şahin, 10 yaşından beri bu anı beklediğini belirterek, heyecandan ağladı.
En İyi Senaryo Ödülü´nü Tunç Şahin, 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filmiyle aldı.
Cahide Sonku Ödülü, 'Dirlik Düzenlik' filmiyle Asiye Dinçsoy, Betül Esener ve Dudu Yetik'e verildi.
En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Hayaletler' film yönetmeni Azra Deniz Okyay aldı.
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'ne 'Kumbara' filmi yönetmeni Ferit Karol layık görüldü.
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü 'Çatlak' filmiyle Fikret Reyhan aldı.
En İyi Film Ödülü'nü Azra Deniz Okyay'ın yönettiği 'Hayaletler' filmi aldı. Okyay'ın ailesi her ödülde kızı Azra Deniz Okyay'ı ayakta alkışladı.
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü´nü 'Mammaville' filmiyle Irmak Karasu aldı.
ULUSLARARASI FİLMLERİN YÖNETMENLERİ FESTİVALE VİDEO GÖNDERDİ
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürileri çektikleri videolarla festival hakkında görüşleri aktardı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü Jasmila Zbani´c'ın yönettiği `Nereye Gidiyorsun Aida?´ filmine verildi. En İyi Yönetmen Ödülü´nü, `En Uzun Gece´ filmiyle Massoud Bakhshi aldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü´ne `200 Metre´ filmiyle Ali Suliman ve `Gaza Mon Amour´ filmiyle Salim Daw layık görüldü. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü´nü ise `Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık´ filmiyle Natasa Stork aldı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAslı DURANİbrahim LALELİ
2020-10-10 22:02:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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